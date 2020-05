NDBD BIDA BALITA (May 22, 2020)

NEWSCAST

1. BILANG ng mga gumaling mula sa COVID-19 sa buong bansa, nasa tatlong libo na!

2. DILG 12, may panawagan sa mga local official matapos maitala ang mga panibagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon

3. Mahigit 40 mga na-stranded na taga-President Roxas, North Cotabato, natulungang makauwi sa pamamagitan Task Force Sagip program ng pamahalaan

4. Malakanyang, nanindigang nasa first wave pa rin ang bansa ng COVID-19 pandemic.

Pumalo na sa tatlong libo ang bilang ng mga gumaling na pasyente mula sa COVID-19 sa Pilipinas.

Batay sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, 68 pang mga pasyente ang naka-recover sa sakit.

Samantala, sumampa naman sa 13 thousnd, 434 ang kabuuang bilang ng tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

Apat naman ang nadagdagan sa COVID-19-related deaths kaya umabot na sa 846 ang mga namatay sa naturang sakit.

Sa region 12, mayroong 23 confirmed COVID -19 cases na naitala sa buong rehiyon ngunit 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Mayroon namang 510 suspect cases sa rehiyon at 34 sa mga ito ang nasawi na habang hinihintay ang resulta ng kanilang test.

Sa BARMM, may naitala namang 11 confirmed COVID-19 cases kung saan apat sa mga ito ang nasawi habang pito naman ang gumaling na.

Mayroong 291 suspect cases ng COVID-19 ang Bangsamoro region at pitong probable cases.

PATAY ang lider ng Ansar al-Khilafah Philippines Nilong Maguid Group matapos manlaban sa mga otoridad sa Rajah Buayan, Maguindanao.

Kinilala ni PNP 12 spokesperson Lt. Col. Lino Capellan ang napatay na si Saidon Kabot Nilong na taga Lapu, Barangay Bentung, Polomolok, South Cotabato.

Ayon pa kay Capellan, nahaharap sa maraming mga kaso ng Murder at Frustrated Murder ang suspek na sangkot umano sa serye ng pambobomba sa rehiyon.

Nabatid na nakatanggap ng impormasyon ang pulisya na nagtatago si Nilong sa Barangay Tabungao, Rajah Buayan, Maguindanao kaya agad na isinagawa ang operasyon katuwang ang Rajah Buayan PNP at Army’s 33rd Infantry Battalion.

Magsisilbi lamang sana ng warrant of arrest ang mga otoridad laban sa suspek pero bigla umanong nakipagbarilan si Nilong na nagresulta sa pagkamatay nito.

Sa kabilang dako naman, patay ang isang sundalo sa pamamaril ng umano ay mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Liquidation Squad sa Rajah Buayan.

Kinilala ang biktima na si Private First Class Jerome Tahad na nakatalaga sa Army’s 33rd Infantry Battalion.

Sa report ng Army’s 601st Brigade, sakay uamno ang biktima ng motorsiklo nang bigla siyang dinikitan ng motorcycle-riding tandem suspects at pinagbabaril gamit ang cal.45 pistol.

Patay on the spot ang sundalo nang magtamo ng mga tama ng bala sa kanyang ulo at likod.

Si PFC Tahad ay galing umano sa pagbabantay sa checkpoint bilang frontliner bago binaril at pinatay ng mga rebelde.

DEAD ON ARRIVAL sa pagamutan ang isang drug suspect matapos manlaban sa mga otoridad sa SK Pendatun Extension, Mother Barangay Poblacion, Cotabato city

Pasado alas kwatro ng hapon kahapon nang magsagawa ng buy-bust operation ang City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Police Station-1, 1404TH Company ng Regional Mobile Force Battalion at PDEA-BARMM.

Aarestuhin na sana ng mga otoridad ang suspek na si EDWIN KARL SUPILO ARAS, 22 anyos na taga barangay Poblacion Dos ngunit nagtangka itong tumakas at namaril pa sa mga aaresto sa kanya.

Gumanti ng putok ang mga sundalo at pulis sanhi para tamaan ang suspek at namatay.

Nakuha mula kay Aras ang isang medium sized heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu, cal. 45 Caliber pistol at nabawi rin sa kanya ang ginamit na buy-bust money.

PATAY ang isang lalaki matapos na makuryente habang nag-aayos ng electrical transformer sa Brgy. Bual Sur, Midsayap, North Cotabato kahapon ng hapon.

Nakilala ang biktima na si Iran Salinas Gucon, lineman ng COTELCO-PPALMA.

Naisugod pa umano sa ospital si Gucon pero idineklara siyang dead-on-arrival.

SA GITNA ng coronavirus pandemic ay inordinahan bilang obispo si Fr. Charlie Inzon kahapon sa Immaculate Conception Cathedral sa Cotabato city.

Si Cotabato Archbishop Angelito Lampon ang nangasiwa sa ordinasyon ni Bishop Charlie na sinaksihan ng kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at local community sa pamamagitan ng live streaming.

Tanging sina bishops Inzon, Lampon kasama sina Cardinal Orlando Quevedo, Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, tatlong mga pari at ilang choir members ang naroon sa simbahan.

Itinalaga ni Pope Francis si bishop Charlie bilang bago at pang-anim na prelate of the apostolic vicariate ng Jolo nitong April 4.

Ang 54-anyos na bagong obispo ay provincial superior din ng Oblates of Mary Immaculate sa Pilipinas.

Patay ang isang truck helper makaraang pagbabarilin sa Purok 12, Barangay Poblacion, Makilala North Cotabato alas 4:45 ng hapon. Sa report ng PNP, kinilala ang nasawing biktima na si Rex Apolinario Herbilla, nasa hustong gulang at nakatira sa Sitio Lutao, Barangay San Vicente, Makilala North Cotabato.

Sa isinagawang imbestigasyon ng mga pulis, pinagbabaril ng nakasuot ng itim na jacket at nakabonnet na suspek ang biktima habang nakatayo lamang sa harap ng vulcanizing shop kung saan sila ng nagpaayos ng gulong.

Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at katawan ang biktima dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Mabilis ding tumakas ang mga suspek gamit ang get away vehicle na kulay itim na Honda TMX.

Habang narekober naman sa crime scene ang mga basyo ng caliber 45 pistol na ginamit ng mga di pa kilalang suspek. Agad namang pinaalerto ang lahat ng quarantine checkpoints sa posibleng pagkakahuli ng mga suspek. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng mga pulis sa nasabing insidente.

Barangay sa Maitum, Sarangani Province inilagay sa lockdown para sa contact tracing ng mga nakasalamuha ng COVID-19 patient sa nasabing lugar

Nagpatupad din ng lockdown ang lokal na pamahalaan sa Barangay Mabay, Maitum, Sarangani Province, para mapabilis ang contact tracing ng mga health officials. Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng isang 72 years old na fish vendor sa nasabing lugar.

Ito ay ayon kay Maitum Mayor Alexander Bryant Reganit. Ayon kay Reganit, ang mga kaanak at kapitbahay ng nasabing pasyente ay inilagay na sa isolation facility ng lokal na pamahalaan.

Ang mga ito ayon kay Reganit ay oobserbahan sa loob ng lapit apat na araw para malaman kung may symptoms ng COVID-19. Dinagdag din ni Reganit na ang pasyente ay nasa maayos na kalagayan ngayon sa Sarangani Medical Center sa bayan ng Alabel.

Sa katunayan ayon sa alkalde nag-negatibo na ito sa virus ng isailalim sa rapid diagnostic test. Gayunpaman ayon kay Reganit hindi pa rin sila maaring maging kampante dahil ang resulta ng rapid diagnostic test ay kailangan pang kumpirmahin sa Polymerase Chain Reaction o PCR testing.

Binigyan diin din nito na tanging mga health authorities lamang lalong lalo na ang Department of health ang makapag-release ng official finding sa kalagayan ng pasyente.

Sinabi din ni Reganit na bagama’t na-trackdown na ng LGU ang mga nagkaroon ng close contact sa COVID-19 patient na hindi nakalabas sa bayan ng Maitum nitong mga nakalipas na buwan, hinahanap nila ngayon ang van driver na pamangkin ng pasyente mula sa karatig bayan na bumisita sa kanya.

City Treasurer ng Koronadal ipinaliwanag kung bakit hindi na maaring gamitin ang authorization sa pagkuha ng social pension ng mga senior citizen

Bawal na ngayon ang authorization sa pagkuha ng social pension ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12. Ito ang paalala ni Koronadal City Treasurer Marloun Gumbao sa mahigit labin isang libong mga senior citizens sa lungsod na benepisyaryo ng social pension program ng nasabing ahensya.

Paliwanag ni Gumbao, layon nito na maiwasan ang anumang problema. Ayon kay Gumbao, nangyari na kasi noon na ang nakuhang social pension ay hindi ibinibigay ng mga anak sa kanilang mga magulang. Sinabi ni Gumbao na ihahatid na lamang ng mga taga city social welfare office at DSWD sa bahay ang social pension ng mga senior citizen na hirap makapunta sa kanilang barangay hall.

Ayon kay Gumbao maliban sa mga pensioner na makatatanggap ng tatlong libong pisong advance pension sa loob ng anim na buwan ngayaong 2020, mahigit apat na libo namang mga senior citizes na hindi nabigyan nito oong nakaraang taon ang mabibiyayaan din ngayon ng tig anim na libong piso

Nauna nang tiniyak ni Gumbao ang pagsuod sa quarantine protocol sa pamimigay ng social pension na sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Koronadal kahapon.

Suspensyon ng kanilang byahe, ipinaliwanag ng malaking bus company sa Koronadal City

Tigil pasada muna ang mga bus ng Yellow Bus Line o YBL Incorporated na nakabase sa Koronadal city simula ngayong araw. Paliwanag ni YBL Operation Manager Boy Par ito ay dahil sa patuloy pa ring lockdown sa karatig lugar sa region 12.

Ayon kay Par saklaw ng suspension ang lahat na ruta ng mga bus ng YBL. Sinabi nito nito na ngayong may pandemic sa COVID-19, mas prayoridad ng kompanya ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Ipinahayag ni Par na sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kelan muling makapagbyahe ang mga bus ng YBL na may mga ruta sa Tacurong City sa Sultan Kudarat, Kidapawan City sa North Cotabato, General Santos City at Davao City. Voice clip….. Si YBL Incorporated Operation Manager Boy Par

DILG 12 Regional Director may panawagan sa mga local official matapos maitala ang mga panibagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Huwag maging kampante ngayong may naitalang bagong mga kaso ng COVID-19 sa region 12. Ito ang panawagan ni Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa sa mga lokal na opisyal sa rehiyon.

Ayon kay Leysa dapat paring mapanatili ang pagpapatupad ng border restriction upang malimitahan ang galaw ng mga mamamayan. Layon nito na mapigilan ag pagkalat ng virus. Nananawagan din si Leysa sa publiko na patuloy magingat at sundin ang mga payo ng pamahalaan para hindi mahawa ng COVID-19.

Ang mga ito ay ang pagsusuot ng face mask, paghugas ng kamay at physicial o social distancing sa mga matataong lugar. Sinabi din ni Leysa na aasahan pa rin ng mga kawani ng pamahalaan lalong lalo na ng DILG ang mga pagbabago sa work schedule.

Pero ito ayon kay Leysa ay nakadepende pa rin sa COVID reports at kabuuang health at risk assessment sa rehiyon. Ang DOH ay nakapagtala na ng may dalawampung kaso ng COVID-19 sa region 12. Naging dahilan naman ito para magpatupad ng lockdown ang ilang mga lokal na opisyal sa rehiyon sa kanilang mga nasasakupan.

Kaligtasan ng region 12 sa African Swine Fever tiniyak ng regional director ng DA 12

Ginagawa ng Department of Agriculture ang lahat para matiyak na mananatiling ligtas sa African Swine Fever o ASF ang region 12.

Tiniyak ito ni DA 12 Regioanal Executive Director Arlan Mangelen. Ayon kay Mangelen, patuloy ang pagpapatuapd ng ahensya ng mga precautionary measures para maharan ang pagpasok ng mga pork products mula sa mga lugar na may ASF. Ito ayon sa nasabing DA 12 Official ay kanilang ginagawa sa pakikipagugayan sa mga local government units.

Ipinahayag ito ni Mangelen kasunod ng pagkakaharang sa Malungon, Sarangani provice ng wing ban na may lulang pork-based products mula sa Davao City na apektado ng ASF.

Kaugnay nito, binigyan diin naman ng National Meat Inspection Service o NMIS na bawal pa rin ang pagpasok ng mga pork-based products sa rehiyon dahil maaring carrier ang mga ito ng ASF.

Natuklasan din ng NMIS na kadalasan ang mga mamamayang nagdadala ng nasabing ipinagbabawal na item ay nagsu-supply sa ilang mga online seller sa rehiyon.

Taliwas sa pahayag ni Health Sec. Francisco Duque III, iginiit ng Malakanyang na nasa first wave pa rin ng COVID-19 ang Pilipinas.

Sinabi ni presidential spokesperson Harry Roque na ang nararanasan ngayon ng bansa ay first wave ng sakit.

Ani Roque, maaring mayroon umanong ibang interpretasyon ng datos ang health chief ng sinabi nito sa senado na nasa second wave na ng COVID-19 ang bansa.

Nasa 42 mga barangay official na ang nasampahan ng kaso sa Department of Justice dahil sa anomalya sa pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP.

Ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, ang PNP-Criminal Investigation and Detection Group ang nagsulong ng kaso base sa direktiba ng DILG.

]Karamihan aniya sa mga reklamo laban sa mga kinasuhang opisyal ng barangay ay ang paghahati o pagbawas sa halaga ng cash assistance.

Sinabi ni Año na sa mga susunod na araw ay madaragdagan pa umano ang mga makakasuhang barangay official.

SASAMANTALA ... Halos dumoble ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nakararanas ng pagkagutom batay sa isinagawang COVID-19 Mobile Phone Survey ng Social Weather Stations o SWS.

Umabot umano sa 16.7 porsyento o katumbas ng 4.2 milyong pamilya ang nakararanas ng “involuntary hunger” dahil sa kakulangan ng pagkain.

Malaki ang itinaas nito kumpara sa naitalang 8.8 porsyento o 2.1 milyong pamilya noong December 2019.

Sa nasabing hunger rate, 13.9 porsyento o 3.5 milyong pamilya ang nakakaranas ng “moderate hunger” habang 2.8 porsyento naman ang “severe hunger.”

Lumabas din sa survey na 99 porsyento o halos lahat ng mga pamilya ay nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno simula nang magkaroon ng COVID-19 crisis.