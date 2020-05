NDBD BIDA BALITA (May 7, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COTABATO CITY LGU, magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines kaugnay ng umiiral na General Community Quarantine sa lungsod.

2. HIV Cases sa South Cotabato, patuloy na dumarami sa kabila ng pagpatupad ng Enhanced at General community quarantine sa lalawigan

3. SAMPUNG LIBONG mga lifeline consumer, nakabenepisyo na sa Pantawid Liwanag program ng COTELCO

4. BILANG ng confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas, pumalo na sa sampung libo!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Pumalo na sa sampung libo at apat ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas

Sa datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, nakapagtala sila ng 320 new cases sa nakalipas na 24 oras.

Ayon pa sa DOH, nasa 21 pa rin ang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19 kaya umaabot sa 658 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Samantala, 98 pang mga pasyente ang gumaling sa COVID-19 kaya umaabot na ngayon sa 1,506 ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa region 12, 16 pa rin ang confirmed COVID 19 cases kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

25 mga suspect case at tatlong probable cases ang nasawi habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 272 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan.

-0-

HINIGPITAN pa Cotabato City LGU ang guidelines sa umiiral na General Community Quarantine sa lungsod.

Sa pamamagitan ng Executive Order No. 343 na inilabas ni city mayor Cynthia Guiani ay idinagdag ang mga bagong panuntunan kagaya ng;

Odd - Even Scheme sa lahat ng uri ng sasakyan na dumaraan sa mga lansangan ng syudad. Pagdedeklara sa araw ng Linggo Sunday bilang NO MOVEMENT DAY Pag-schedule ng operasyon ng mga NON ESSENTIAL ESTABLISHMENT sa lungsod Pagbubukas ng dalawang diversion roads para maibsan ang traffic sa main roads ng syudad Pagbabalik ng TIME SCHEME o schedule ng paglabas ng mga Quarantine Pass holder.

Base sa Section 3 o Vehicular Traffic Control na nakapaloob sa Executive Order 343 idineklarang "No Movement Day" ang araw ng Linggo kaya lahat ng uri ng sasakyan ay bawal sa bumiyahe sa lungsod.

Sarado rin dapat ang lahat ng mga opisina at commercial establishments maliban sa mga Pharmacy at Drug Stores.

Hindi naman saklaw ng ipatutupad na "No Movement Day” ang mga sasakyang ginagamit ng mga frontliner at yung mga Authorized Personnel Outside of Residence na aprubado ng City Public Safety Office.

Exempted din ang mga law Enforcement, Security and emergency response vehicles, Local Chief Executives at at security escorts nito, Vice mayors at mga miembro ng Sanggunian, Medical Practitioners at Health Workers at ang mga media practitioner.

Samantala, ipatutupad na rin ang Odd Even Plate Number Scheme sa lungsod para sa mga sasakyan maliban na lamang sa Motorsiklo.

Ibig sabihin ang mga plakang nagtatapos sa 1,3,5,7 at 9 ay pahihintulutan lamang sa kalsada tuwing araw ng Lunes, Miyerkules, at Biyernes.

Habang ang mga plate number na nagtatapos sa 2,4,6,8 at 0 ay tuwing araw ng Martes, Huwebes at Sabado pinahihintulutan sa Lansangan.

May schedule din ng pagbubukas ng mga non-essential establishment at pinapayagan lamang silang mag-operate tatlong beses sa isang linggo.

-0-

Ipapatupad na rin sa Maguindanao ang odd-even scheme para sa lahat ng pampubliko at pribadong sasakyan.

Ito ang nakasaad sa Executive Order No. 05-011-2020 na inilabas ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu.

Para sa mga sasakyang may license plate na may last number na 1, 3, 5, 7 at 9 ay maaari lamang lumabas at bumyahe sa lalawigan ng Maguindanao sa araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes habang ang mga sasakyan naman na ang license plate ay nagtatapos sa 2, 4, 6, 8 at 0, maaari lamang bumyahe sa araw ng Martes, Huwebes at Sabado.

Para naman sa mga may-ari ng sasakyan na wala pang permanent plate mula sa Land Transportation Office, ang Temporary Plate Number o Conduction sticker ang pagbabasehan sa Odd-Even Scheme.

Di naman saklaw ng odd-even scheme ang mga sasakyang ginagamit sa paghahatid ng essential goods.

-0-

Local………………..

MARAMI umanong mga mahihirap na non-4Ps family sa Kapatagan, Lanao del Sur ang hindi nakatanggap ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program o SAP ng pamahalaan.

Ito ang malungkot na ibinunyag ni Kapatagan Mayor Raida Maglangit matapos na walang pumasang SAP beneficiaries sa kanilang bayan maliban na lamang sa mga 4Ps member.

Kaya nananawagan si Maglangit kay Pangulong Duterte na maisama sa susunod na SAP listing ang kanilang mga mahihirap na kababayan.

Samantala, pinaigting naman ng lokal na pamahalaan ng Balabagan, Lanao Del Sur ang pagbabantay sa mga entry at exit points sa bayan para maiwasan ang pagkalat ng Covid 19.

Sinabi ni Balabagan mayor Edna Benito na 24/7 umanong nagbabantay sa checkpoints ang mga pulis, sundalo at iba pang frontliner para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa bayan.

Ayon kay Benito, siyam ang mga Suspect case sa bayan ngunit gumaling na ang mga ito at nag-negatibo sa nakakahawang sakit.

Samantala, ayon kay Benito, ngayong Sabado ay ipamamahagi na ang SAP cash assistance sa higit 500 mga kwalipikadong pamilya sa bayan.

Nilinaw naman ni Benito na hindi na kasali sa SAP cash aid ang mga miyembro ng 4Ps at Unconditional Cash Transfer.

-0-

Nasa mahigit 1.9 billion pesos na pondo na ang nailabas Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Government na ginamit para sa COVID-19 response.

Ayon sa BARMM Ministry of Finance, Budget and Management, ang nasabing pondo ay ginamit sa socio-economic relief, pagpapatayo ng isolation building at pagsuporta sa iba’t ibang mga ospital sa BARMM.

Sinabi ni BARMM Cabinet Secretary and Concurrent Regional Spokesperson of IATF o Inter-Agency Task Force Mohammad Asnin Pendatun na ang nasabing pondo ay parte ng BARMM Quick Response Fund at pondo rin para sa Ministry of Social Services and Development at Ministry of the Interior and Local Government.

Umaabot naman sa 155 million pesos ang pondong ginamit para sa local government quick response fund.

Tig-iisang milyong piso ang tinanggap ng 116 municipalities, dalawang milyong piso para sa tatlong mga syudad ng BARMM, five million pesos sa bawat probinsya at walong milyong piso naman para sa 63 mga barangay sa North Cotabato.

Dagdag pa ni Pendatun, mahigit 14 million pesos na rin ang naibahagi ng BARMM sa Cotabato Regional Medical Center para sa medical supplies at personal protective equipment ng mga medical frontliners.

On-going din aniya ang pagpapatayo ng 100-bed capacity na patient care center sa Cotabato Sanitarium Hospital sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

-0-

Binalaan ni Datu Blah Sinsuat mayor Marshall Sinsuat ang labing tatlong mga punong barangay nito kaugnay sa pamamahagi ng Social Amelioration cash assistance.

Ayon sa Alkalde, may mga barangay official kasing inireklamo dahil humingi daw ng processing fee ang mga ito.

Kahapon, ay nilibot ni Sinsuat ang pay out sites at personal na pinaalalahanan ang kanyang mga mamamayan at binalaan ang mga barangay official.

Samantala, sinabi ng alkalde na magbibigay din umano siya ng sampung libong pisong pabuya sa sinumang magsusumbong sa mga iligal na gawain ng mga barangay official.

Sa kabilang dako, ngayong araw naman magsisimula ang payout para sa SAP beneficiaries ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Pangungunahan ng BARMM Ministry of Social Services and Development ang pamamahagi ng cash assistance sa mga benipisyaryo katuwang ang mga 4Ps worker.

Sa Sultan Kudarat, Maguindanao naman, inaasahang walong libong 4Ps beneficiaries ang makakatanggap ng cash assistance at dalawang libong non-4Ps beneficiaries naman ang tatanggap din ng ayuda mula sa Social Amelioration Program ng pamahalaan sa makalawa.

Ayon kay mayor Shameem Mastura, ngayong araw sana gagawin ang payout pero naurong ito sa May 9-15.

Binalaan din ni Mastura ang sinumang mga barangay official, social worker o benipisyaryong mananamantala at gagawa ng anomalya ay mahaharap sa kaukulang kaso.

-0-

COVID-19 app para sa mas mabilis na contact tracing ilulunsad provincial government ng South Cotabato

Ilulunsad ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ang COVID-19 contact tracing app ng mas maaga sa target date nitong May 10. Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo, sa ngayon ay minamadali na ng lalawigan ang tracking ng kinakailangan mga datus at deployment ng mobile application.

Gagamitin ang mga ito para sa mas mabili na contact tracing ng mga COVID-19 suspect sa South Cotabato. Ayon kay Tamayo ang COVID-19 Contact Tracing System o CCTS ay isang android at IOS-based application.

Maari na itong ma-download nga mga establisemento sa South Cotabato bago mag May 10. Ipinahayag ng gobernador na ang CCTS ay binuo ng mga personnel ng information technology department ng lalawigan. Nilinaw ni Tamayo na para hindi lumabag sa Data Privacy Law limitado ang mga impormasyon na makukuha sa Rapid Household Profile Survey.

Kalakip sa mga ito ang pangalan, address at birthdate ng mga mabibigyan ng quarantine pass na may QR code. Magiging optional naman ang paglalagay ng skills, educational attainment at profession. Mabibigyan ng quarantine pass na may QR Code ang mga nakapag-register. Sinabi ni Tamayo na ang CCTS app ay maaring ma-download gamit ang Android o IOS phone.

Bago pumasok sa mga establisemento kailangan muna ng mga mamamayan na mag log gamit ang terminal na may CCTS App. Ang identification number ng quarantine pass ay ire-record at ipadadala sa server. Dinagdag din ni Tamayo na i-link lamang ang ID number at pangalan ng holder nito kung kinakailangan sa database ng integrated provincial health office.

Sinabi din nito na ang naka log na file ay made-delete din pagkalipas ng tatlumput isang araw. Pero ipinahayag naman ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na hindi makibahagi ang lungsod sa Rapid Hosehold Profile Survey.

Paliwanag nito paglabag kasi ito sa Philippine Constitution, Data Privacy Act, Joint Memorandum Circular ng DOH at National Privacy Commission at Violations of Regional and International Human Rights Convention. Sa halip umapela si Ogena sa mga mamamayan ng Koronadal na mapa-register sa StaySafe.ph na aprubado ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF-EID

-0-

Contact tracing sa mga nakaroon ng close contact sa pasyenteng nagpositibo muli sa COVID-19 pinaigting ng lokal na pamahalaan ng General Santos City

Naglusnad ng malawakang contact tracing ang lokal na pamahalaan ng General Santos City sa mga nakasalamuha ng isang naka-recover na COVID-19 patient pero muling nagpositibo sa virus. Nangunguna sa paghahanap sa mga nagkaroon ng close contact sa 59 years old na COVID-patient ang Gensan City Health Office sa pakikipagtulungan sa Barangay Health Emergency Response Team o BHERT.

Ito ay ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera. Ayon kay Rivera mariing minomonitor ng city health office at BHERT ang nasabing pasyente simula ng ma-discharge ito sa ospital noong April 18. Natuklasan na muli itong nagpositibo sa COVID-19 noong April 28, dalawang lingo matapos magnegatibo at ideklaranag ligtas na sa nasabing virus.

Paliwanag naman ni South Cotabato Integrated Provincial Health Office Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo ang muling pagpositibo sa virus ng pasyente ay maaring sanhi ng “remnants” ng virus na na-detect sa pamamagitan ng Polymerase Chain Reaction Test.

Nilinaw naman ni Rivera na stable ang kalagayan ngayon ng pasyente na isa sa mga dumalo sa derby sa Davao City noong Marso. Ipinahayag din ng alkalde na walang bagong kaso ng COVID-19 sa Gensan nitong mga nakalipas na araw.

Ibig sabihin nito ayon kay Rivera ay epektibo ang mga ginagawa ng lokal na pamahalaan para malabanan ang nasabing virus. Gayunpaman ayon kay Rivera mananatili pa rin sa general community quarantine ang Gensan. Ibig sabihin nito mariin paring ipinatutupad ang clustering ng mga barangay sa paglabas ng mga mamamayan, paggamit ng quarantine pass, odd-even scheme sa mga pribadong sasakyan, alas nuebe ng gabi hanggang alas kwatro ng madaling araw na curfew at total lockdown tuwing araw ng Linggo.

-0-

COVID Center sa South Cotabato tuloy pa rin sa pagtanggap ng mga pasyenteng may sintomas ng COVID-19

Abot nasa tatlumput tatlong mga pasyente ang na-admit sa COVID Center ng South Cotabato, sa unang isang buwan ng operasyon nito.

Ito ay ayon kay COVID Center Incharge Dr. Conrado Brana. Dinadala sa nasabing pasilidad ang mga pasyente may moderate at severe symptoms ng COVID-19. Ito ay sa kabila ng paalala ng Department of Health 12 na dapat ang COVID hospital ay para lamang sa mga may mild symptoms.

Paliwanag naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, ito ay pinalilinaw pa ng provincial government sa national office ng DOH. Layon ng COVID Center na may mapaglagyan sa mga pasyenteng may sintomas ng COVID-19 at mapigilan ang pagkalat ng nasabing virus.

Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Brana ang mga doctor, nurse at iba pang mga staff na nagseserbisyo sa COVID facility sa kabila ng panganib na kanilang kinakaharap.

Itinatag ng provincial government ang pasilidad sa bayan ng Surallah sa pakikipagtulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ipinahayag din nito na para mabigyan ng pagkakataon na makapag-quarantine, hinati sa apat na grupo ang mga health worker sa COVID Hospital.

Pagkatapos ng isang lingo duty obligado ang mga healthworker sa COVID facility na sumailalim sa 14-day quarantine.

-0-

PNP nilinaw na hindi naghahanap ng health certificate ang kanilang mga checkpoint sa mga mamamayan na pumapasok sa South Cotabato.

Hindi trabaho ng mga pulis na imonitor ang kalusugan ng mga mamamayan kaya hindi rin naghahanap ng health clearance o health certificate ang kanilang mga chekcpoints. Ito ang nilinaw ni South Cotabato PNP Provincial Public Information Officer Lieutenant Colonel Renjun Bagaman.

Ayon kay Bagaman, tungkulin lamang ng mga pulis na tiyaking makadaan at di maantala sa mga checkpoint ng PNP mga essential goods. Kaugnay nito, ipinahayag naman ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason na mayroon silang listahan ng mga otorisadong magdeliver ng mga essential goods.

Hinihingi lamang nila sa mga ito ayon kay Siason ay identification card o ID. Ipinahayag ito ng dalawang mga pulis official matapos dagsain ng mga mamamayan na humihingi ng health certificate ang city health office ng Koronadal.

Ayon naman kay Koronadal City health Office OIC Dr. Edito Vego, may mga pumupunta din sa kanilang tanggapan na humingi ng health certificate para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaugnay nito nanawagan din si Vego sa mga mamamayan na makikipag-transakyon sa city health office na sundin ang kanilang movement pass. Ito ay upang matiyak ang pananatili ng physical distancing na mabisang pananggalang sa COVID-19.

-0-

HIV Cases sa South Cotabato patuloy sa pagtaas sa kabila ng pagpatupad ng Enhanced at General community quarantine sa lalawigan.

Nakapagtala ng panibagong walong kaso ng HIV/AIDS ang integrated provincial health office o IPHO South Cotabato. Ayon kay IPHO Infectious Diseases Program Coordinator John Codilla, ito ay sa kabila ng pagpapatupad ng Enhanced at General Community Qurantine sa lalawigan.

Sinabi nito na sa kabila ng pagiging abala sa mga programa kaugnay sa paglaban sa COVID-19 tuloy pa rin ang testing ng HIV/AIDS Core Team o HACT clinic ng IPHO. Ayon kay Codilla maari ring magpa test ang publiko sa kanilang mga rural health unit. Dinagdag din nito na tuloy din ang HIV Treatment ng mga pasyente sa labas ng South Cotabato sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Ipinahayag ni Codilla na mayroon kasi silang mga itinalagang anti-retroviral o ARV drugs refilling sites sa lalawigan. Ito ay ay maliban pa sa kanilang mga coordinator na nagdadala ng mga gamut habang nakasara pa ang mga border ng South Cotabato dahil sa COVID-19.

-0-

10,000 na mga lifeline consumer, nakabenepisyo na sa Pantawid Liwanag program ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO

Abot na sa 977,729 mula sa higit sampung libong consumers ng Cotabto Electric Cooperative o COTELCO ang nakapabenepisyo na sa Pantawid Liwanag Program o libreng bill para sa buwan ng Abril ngayong may kinakakaharap ng COVID-19 pandemic.

Karamihan sa kanila, mga pamilyang naninirahan sa malalayong Barangay na lubhang naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa Community Quarantine. Ayon sa isa sa mga naging benepisyaryo sa nasabing programa na Nancy Cervas, nasurpresa sya nang di na siningil ang kanyang babayrang bill at inilaan nya na lamang ito pambili ng kinakailangan sa bahay.

Sabi ni COTELCO General Manager Engr. Godofredo Homez, akma ang programa na layong matulungan ang pamilyang nawalan ng kita o hanapbuhay na syang labis na nangangailangan ng kalinga. Higit Php 5.4M ang inilaan ng COTELCO sa programa para sa mahigit 41, 000 consumers na target beneficiaries.

Sa ilalim ng Pantawid Liwanag ay Zero payables na ang pamilyang konsumo lamang ng 1-25kikowathour ngayong buwan ng Abril - bilang tugon sa panawagan ng National Government na Magtulungan sa git a ng kinakaharap na krisis dala ng COVID-19 Pandemic.

-0-

11 Local Government Units sa Cotabato Province, humingi ng dagdag na palugit sa pamamahagi ng SAP Cash assistance - ayon sa DSWD

Nasa 80 percent na ng mga benepisyaryo sa buong Soccksargen region ang nakatanggap na ng limang libong piso na cash assistance sa ilalim ng social amelioration program ng DSWD.

Kaugnay nito, may labin-isang Local Government Units sa Cotabato Province ang humingi ng dagdag na extension dahil sa hindi pa rin natapos ang pay out sa unang hiniging extension noong lunes.

Ito ay ang mga bayan ng Kabacan, Makilala, Pikit, Mlang, Pigcawayan, Arakan, Matalam, Roxas, Antipas, Carmen at maging sa Kidapawan City. Sa buong rehiyon, nasa tatlumpung mga bayan ang humiling ng dagdag na extension sa pamimigay ng cash aid dahil na rin sa mga may malalayong lugar at mahirap puntahan ng mga empleyado ng LGU at DSWD.

Ayon kay DSWD 12 Regional Executive Assistant Dennis Domingo, hanggang sa May 18 ang nais na palugit ng ilang LGU’s pero nakadepende pa ito sa magiging tugon naman ng DILG. Kabilang sa dapat na ilagay at ijustify ang dahilan kung bakit nabalam ang pay-out.

-0-

PNP, may person of interest na sa pagbaril at pagpatay sa isang fish vendor sa Makilala, North Cotabato

May sinusundan ng motibo ang PNP sa pagbaril at pagpatay sa isang lalaki sa Barangay Luna Norte, Makilala North Cotabato kamakalawa ng gabi. Sinabi ni Makilala PNP Chief Police Major Arniel Melocotones, pinagbabaril ng suspek ang biktima na kinilalang si Jonathan Flores Cagas, 36 anyos at nakatira sa nasabing lugar.

Naganap ang krimen sa labas ng kanilang bahay alas 8:00 ng gabi nitong martes. Nagtamo ng tama ng bala sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ag biktima dahilan ng kanyang agarang kamatayan habang narekober ng mga rumesponding pulis ang mga basyo ng caliber 45 pistol.

Napag-alamang may kinakasama ngayon ang biktima na may asawa na pero hindi legal ang kanilang paghihiwalay. Nabatid din na dati ng may kasong murder ang nasawi sa Davao City pero na dismiss maakaraang hindi lumitaw ang witness.

Ayon sa police official, may sinusundan ng motibo at person of interest ang Makilala PNP habang hindi muna ito isisiwalat upang hindi na makompromiso ang kanilang isinasagawang imbestigasyon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga pulis sa nasabing krimen.

Bukod dito, patuloy ding ginagampan ng PNP ang kanilang papel sa patuloy na paglaban kontra COVID-19.

-0-

Ilang court hearings sa North Cotabato, suspendido pa rin dahil sa COVID-19

Suspendido pa rin hanggang sa ngayon ang ilang court hearings sa mga Regional Trial Court sa North Cotabato dahil sa patuloy na banta ng Coronavirus Disease o COVID-19.

Ayon kay Judge Alexander Yarra ng 4th at 5th MCTC ng Pikit at Pigcawayan, simula ng ideneklara ang National State of Health Emergency nagpatupad din sila ng skeleton workforce base sa inisyung circular ng supreme court para magbukas at tumanggap ng mga complain.

Noong sa ilalim pa ng Enhanced Community Quarantine ang probinsya, sarado ang lahat ng korte pero bukas naman aniya ang kanilang email address, hotlines at Facebook account na maaring macontact ng mga litigants.

Sinabi rin ni Judge Jose Tabosares ng RTC branch 23 at 16 ng Kidapawan at Kabacan Cotabato, ang tinatalakay lamang ng korte ngayon ang tinatawag na mga “urgent matters”.

Tulad ng lamang ng pagpapalabas ng mga nakapagpiyansa na preso upang mabasawan ang bilang ng preso sa loob ng jail facilities.

Dahilan din kung bakit hindi muna tumatanggap ng bagong bilanggo ang mga kulungan at pansamantalang ilalagay na lamang muna sa custodial facility dahil maaring carrier ito ng COVID-19 at kumalat pa sa iba pang preso.

Pero nilinaw din nito na hindi kabilang dito ang mga non-bailable na kaso dahil suspendido pa rin ang mga pagdinig maliban sa mga urgent matters.

Ipinatutupad din anila ang health protocols sa pag-iwas –at pagakalat ng COVID-19 sa mga urgent hearing.

-0-

Overheat sanhi umano ng pagkasunog ng heavy equipment na pag-aari ng Antipas LGU sa isang barangay sa Magpet, North Cotabato

Iginiit ni Antipas Mayor Ekis Cadungon na aksidente ang nangyaring pagkasunog ng backhoe na pag-aari ng Antipas LGU ilang linggo na ang nakalipas sa barangay Datu Celo, Magpet, North Cotabato.

Paliwanag ng alkalde, na nitong April 16 nang mag-request sa kaniyang tanggapan ang grupo ng mga magsasaka sa nabanggit na lugar na ayusin ang lubak-lubak na daan sa hangganan ng Antipas at Magpet partikular sa brgy Datu Celo, upang madaling makapagbyahe ang mga ito.

Pero nitong April 21, habang minamaneho ng backhoe operator na si Diosdado Aguilon ang nasabing heavy equipment sa lugar ay nakagat umano ito ng bubuyog dahilan upang tumakbo at naiwang nakaandar ang makina ng backhoe.

Sa inisyal na pagsisiyasat ng Magpet Bureau of Fire Protection o BFP, accidental fire ang nasabing insidente at overheat ang naging sanhi ng pagkasunog ng naturang heavy equipment.

Samantala, pinabulaan naman ni Cadungon na hindi nangyari ang sunog sa sakahan ng kanyang kapatid na municipal councilor, taliwas din sa lumalabas na ulat na umanoy ginamit sa personal sa aktibidad ng konsehal ang kagamitang pag-aari ng gobyerno.

Nabatid din na mula pa sa loan ng LGU ang higit milyong halagang heavy equipment na ngayon ay nasa lugar pa rin ng pinangyarihan. Samantala, inilibing na nitong Sabado ang nasabing backhoe operator matapos na akuin ng LGU ang gastos sa pagpapalibing.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

PINANGANGAMBAHANG tumaas muli ang presyo ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa mga susunod na linggo matapos na magpataw ang gobyerno ng dagdag na buwis sa mga imported na langis.

Ayon sa Department of Energy, hindi bababa sa 84 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, 60 centavos sa kada litro ng gasolina at 55 centavos naman sa kada litro ng kerosene dahil sa import duty.

Posible rin umaong tumaas ang presyo ng mga liquefied petroleum gas na maglalaro mula P1.30 hanggang P3.00 sa kada kilo ng 11 kilogram tank.

Sa iba pang balita, wala umanong kapangyarihan si Pangulong Duterte na baligtarin ang inilabas na kautusan ng National Telecommunications Commission o NTC na nagpahinto sa operasyon ng ABS-CBN matapos mapaso ang prangkisa ng naturang TV network.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang desisyon ng isang quasi-judicial body gaya ng NTC ay maaari lamang mabago ng korte.

Ipinaliwanag din ni Roque na nakakabit lamang sa Department of Information and Communications Technology ang NTC dahil sa mga programa at patakaran pero may sariling desisyon ang ahensiya na hindi maaaring iapela sa Office of the President kundi sa hukuman mismo.

Sa kabilang dako naman, itinakda ng Department of Education sa August 24 ang pagbubukas ng klase para sa School Year 2020-2021.

Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ang pagpili ng petsa ay ibinase nila sa konsultasyon sa mga stakeholders at survey sa may 700 libong respondents.

Paglilinaw naman ng kalihim, hindi ito nangangahulugan na kinakailangang pisikal na papasok sa paaralan ang mga mag-aaral.

Maaari aniyang gawing virtual muna ang pagka­klase sa ilang lugar.

Una nang sinabi ng DepEd na plano nilang gamitin ang radyo, telebisyon at teknolohiya upang maabot ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa.