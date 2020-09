No movement Sunday, no water as MCWD repairs major pipes

Metro Cotabato Water District

Cotabato City

Water Service Advisory

(low water pressure to no water)

Date: September 26, 2020

What: On-Going Emergency Repair of Distribution Pipeline with Strong Leak along Sinsuat Avenue, Cotabato City

When: Today, September 26, 2020 at 10:42 pm

Where: Areas affected- All MCWD service areas

Ipinapaalam ng Metro Cotabato Water District na kasalukuyang nagsasagawa ng emergency repair sa 10” diameter distribution mainline nito sa may Sinsuat Avenue.

Dahil dito ay kinakailangang pansamantalang mag shut-off ang mga pumping stations nito sa Datu Odin Sinsuat at Sultan Kudarat, upang mabawasan ang malakas na pressure ng tubig sa nasabing area para mapabilis ang pagkukumpuni ng linya.

Kami po ay magbibigay ng updates oras na matapos na ang nasabing aktibidad.

Patuloy na nagpapaalala ang MCWD sa aming mga concessionaires na ugaliing mag-imbak ng tubig upang di maabala sa panahong tulad nito.

Maraming salamat po sa inyong pang- unawa.

MCWD Management