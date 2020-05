P608-M inilaan ng DA 12 para sa food production projects sa gitna ng COVID-19 crisis

KORONADAL CITY - Nais ng Department of Agriculture 12 na matugunan kaagad ang epekto ng COVID-19 pandemic lalong lalo na sa supply ng pagkain kaya naglaan ito ng mahigit P608 million pesos para sa food production sa rehiyon.

Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Sinabi ni Mangelen para mapataas pa ang produksyon ng mga magsasaka ni-realign ng DA 12 ang pondo sa iba nilang mga proyekto. Paliwanag ni Mangelen, kailangan nila itong gawin para tumugma sa sitwasyon ngayon.

Umaasa si Mangelen na sa pamamamagitan nito ay matiyak ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa rehiyon sa kabila ng banta pa rin ng COVID 19.

Sinabi nito na pinakamalaking tapyas sa pondo na mahigit 449 million pesos ay ilalaan sa Rice Resiliency Program ng DA. Target ng programa na makapagbigay ng hybrid seeds at fertilizers sa mga magsasaka sa planting season.

Habang ang corn program naman nito ay pinaglaanan ng ahensya ng mahigit 32 million pesos. Layon nito na matiyak ang pagpapatuloy ng produksyon ng mais sa pamamagitan ng pagbibigay ng glutinous corn at sweet corn seeds, rodenticides at abono sa mga corn farmers.

Ayon kay Mangelen para lalo pang maisulong ang community gardens at Gulayan sa Barangay, naglaan naman ang ahensya para sa mga ito ng mahigit 14 million pesos na assorted vegetable seeds. Ito ay bilang pagpapatupad din sa High Value Crops Development Program ng DA.

Dinagdag din ng nasabing DA 12 official na sa pamamagitan ng kanilang Organic Agriculture Program mamimigay din ang DA ng two million pesos na halaga ng traditional rice seeds at fertilizers at 11 million pesos naman na livestock at poultry.

Naglaan din ang ahensya ng 11 million pesos para sa Special Area for Agricultural Development o SAAD Program. Ito ay maliban pa sa 44 million pesos para sa kanilang Financial Subsidy Program na mapapakinabangan ng mahigit siyam na libong mga rice farmers sa rehiyon.

Habang ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA 12 ay mayroog ding five hundred thousand pesos para sa kanilang mobile store na KADIWA ni Ani at Kita on Wheels.