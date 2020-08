Sira-sirang daan di hadlang sa mga guro sa paghahatid ng modules sa malalayong lugar ng North Cotabato

ANTIPAS, North Cotabato - Ang maibahagi ang kaalaman sa mga mag aaral na nasa malalayong kabundukan ang isa na marahil sa hangad ng mga guro ngayong magbubukas na naman ang klase.

Na kahit ang malubak at maputik na daan at ilang ilog man ang kailangang tawirin, hindi sinusukuan ng mga guro maihatid lamang ang mga modules na kinakailangan ng mga mag aaral na nasa malalayo at liblib na mga barangay.

Lahat ng mga karanasang ito ay halos nadaanan ni teacher Aljon Osorio, at mga kasamahang guro nito ng Antipas National High School, na sa kabila ng hirap nagawa pa ring ihatid ang mga modules sa mga katutubong mag aaral ng mga liblib na lugar ng bayan ng Matalam.

Lulan ng kanilang motoriklo at daladala ang kanilang packbags kung saan nakalagay ang mga modules, tiniis ng mga guro ang mainit na panahon, tinahak ang mabato at mga maputik na daan, buwis buhay na tinawid din ang may anim na mga ilog, marating lang ang kanilang destinasyon.

Ang kanilang pakay at napakalayong mga barangay ng Alimodian, Pinamaton, Taguranao at Imedla, Matalam Cotabato.

Nakakaramdam man pagod at pangamba sa kanilang kaligtasan, mas nangingibabaw parin para sa mga gurong ito ang kanilang hangarin na maihatid ang mahalagang mga dokumento sa mga naghihintay na mga mag aaral.

Matapos nga ang halos apat na oras na paglalakbay, narating ng mga guro ang mga nabangit na mga barangay kung saan matamang naghihintay ang kanilang mga mag aaral.

Pagod man ang katawan, basa man ang mga kasuotan, napawi ang lahat ng ito nang makita ang nag aalab na damdamin ng mga mag aaral na tuwang tuwa habang tinatanggap ang mga modules.

Nakakatuwa raw tingnan ayon kay teacher Aljon Osorio, na marami sa mga mag aaral na ito ay yakap-yakap at ang iba hinahalikan ang mga modules na ibinigay sa kanila ng mga guro.

Ayon nga kay Osorio, lihim na tumutulo ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang mga mag aaral na nag aalab ang damdamin at ang interes ng mga ito na matuto.

Ito nga raw ang naging lakas nila upang kailan man ay hindi mapapagod at susuko sa paghatid ng kaalaman sa mga katutubo nilang mga mag aaral.

Aniya, ito ang napili nilang propesyon, at kanila itong mamahalin at bibigyan ng halaga lalo pa at maraming mga nais na matutong mga bata sa mga liblib na kanayunan.

Itinuturing ni teacher Osorio, na ang Covid 19 pandemic ang nagbukas sa kanyang kaisipan na marami pa palang mga bata na naghihintay lang na maabot ng kaalaman sa mga malalayong lugar ng North Cotabato.

Kaya sa abot daw ng kanilang makakaya, hindi sila magsasawang maglingkod at ibahagi ang kanilang kaalaman bilang mga guro, ilang bundok at ilog man ang kanilang susuongin at tatawirin.