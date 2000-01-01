Suspect sa pagpatay sa katutubo, huli ng Army sa Maguindanao Sur
CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte - Naaresto ng militar ang isang kasapi ng Dawlah Islamiya–Hassan Group na sangkot sa pagpatay sa isang miyembro ng katutubo sa ikinasang operasyon ng mga kasundaluhan sa Sitio Pangayawan, Barangay Tukanalugong, Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur kaninang madaling araw ng Oktubre 10.
Kinilala ang suspek na si Alias Tagal na aktibong miyembro ng grupo, na nahuli sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng lokal na korte.
Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tropa ng 90th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lt. Col. Loqui O. Marco, katuwang ang 65th Infantry Battalion at ang 601st Infantry Brigade.
Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, Commander ng 601st Brigade, narekober mula sa suspek ang isang caliber .45 pistol na may apat na bala at isang cellphone na ginagamit umano sa mga ilegal na gawain ng grupo.
"Ang pagkakaaresto kay Tagal ay patunay na hindi titigil ang ating tropa sa pagtugis sa mga grupong nagdudulot ng takot at kaguluhan sa ating mga komunidad,” pahayag ni Brig. Gen. Catu.
Nabatid na ang suspek ay responsable sa karumaldumal na pagpaslang sa isang lider ng katutubo sa Datu Hoffer, Maguindanao del Sur na una na ring kinondena ng pamunuan ng 6ID.
Agad namang itinurn-over ng militar ang suspek at mga ebidensiya sa PNP para sa karampatang imbestigasyon at pagsasampa ng kaso.
"Ang pagkitil sa buhay ng ating kapatid na katutubo ay sugat sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Hindi natin maaaring hayaang manaig ang takot at karahasan. Ang pagkakaaresto kay alyas Tagal ay patunay na patuloy nating hinahanap ang hustisya para mapanagot ang may sala”, pahayag ni Major General Donald M. Gumiran, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at ng Joint Task Force Central.
“Bilang pinuno ng 6ID, katuwang ninyo kami sa pagsusulong ng maayos at mapayapang pamayanan ng ating mga katutubo — hindi lamang para sa kapayapaan, kundi para sa dangal at karapatan ng bawat katutubo na mabuhay nang malaya at ligtas sa kanilang lupang ninuno”, dagdag pa ng Division Commander.
Nagpapatuloy ang isinasagawang operasyon ng militar laban sa mga natitirang suspek sa krimen at kasapi ng Dawlah Islamiya sa Maguindanao del Sur at karatig-lalawigan.