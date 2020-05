Tubong Kidapawan City, top 4 sa PNPA Mandayug Class of 2020

Isang 22-anyos na tubong Kidapawan City ang pasok sa top 10 ng Mandayug Class of 2020 ng Philippine National Police Academy o PNPA.

Si Lindon Pariña Narvaza, na taga Barangay Singao ng lungsod ay nasa ika-apat na pwesto mula sa dalawang daan at pitumpu’t apat na magsisipagtapos ngayong taon.

Kwento nito, taong 2015 nang pumasok ito sa loob ng academy at undergrad siya ng kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering sa isang paaralan sa Davao City.

Anak ng isang seaman at housewife, panganay sa tatlong magkakapatid si Narvaza at bata pa lamang ay pangarap na nito na mapabilang unipormadong hanay at maging public servant. Sinabi nito sa kanilang batch, 50 ang mapapabilang sa Bureau of Fire Protection, 50 rin sa Bureau of Jail Management and Penology at mahigit 200 naman ang papasok sa hanay ng PNP kung saan sinabi nito na 2nd class cadet pa lamang sila sa loob ay pinapapili na sila ng kanilang papasukang bureau.

Pagiging bumbero naman ang tatahaking landas ni Narvaza. Ayon sa kanya, hindi makakadalo ang mga magulang nito sa kanilang graduation rites dahil sa ‘new normal’ policy na ipinapatupad sa buong Luzon.

Wala rin kasing bisita at mga magulang ang papayagang makapasok sa loob ng akademya at magiging virtual graduation lamang ang isasagawa ngayong taon dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

Dagdag pa nito na bagamat virtual ay isasagawa pa rin ang seremonya sa loob pero mahigpit pa ring ipatutupad ang social distancing at mapapanood ito sa pamamagitan ng facebook live sa official facebook page na Philippine National Police Academy- Justice, Integrity, Service.

Nakatakda ang pagtatapos ng PNPA Class 2020 ngayong May 22 sa Camp General Mariano Castañeda, Silang, Cavite.

Dalawa pang taga Mindanao ang pasok din sa Top 10. Ito ay sina: F/Cdt. Lei Anne Banico Palermo ng ng Zamboanga City na Top 1 ng Mandayug Class of 2020 at si P/Cdt. Zandra Gutierrez Tabar ng Zamboanga City.

Si Palermo ay tatanggap ng Presidential Kampilan na ibibigay mismo ni P. Duterte at BFP Kampilan mula sa hepe ng Bureau of Fire Protection. Tatanggap din siya ng Plaque of Merit bilang Top 1 sa kanilang klase habang si Tabar ay tatanggap ng DILG Kampilan, PNP chief Kampilan, Best in forensic science award at plaque of merit bilang Top 3 sa klase.