Water Service Advisory (low water pressure to no water) in Cotabato City

Metro Cotabato Water District

Cotabato City

Water Service Advisory

(low water pressure to no water)

Date: September 5, 2020

What: Emergency Repair of clarifier well at Bulk Water Facility, Macaguiling, Sultan Kudarat

When: Today, September 5, 2020 at 10:00 am until present

Where: Areas affected- Sultan Kudarat service area, College/ND Avenue, Sharif Kabunsuan, Downtown, Bagua, Lugay-Lugay, Barangay Kalanganan Mother (Bucana), Dap-Dap area.

Ipinapaalam ng Metro Cotabato Water District na patuloy pa rin ang pagsasagawa ng emergency repair sa clarifier tank ng bulk water service provider nito sa may Macaguiling, Sultan Kudarat.

Dahil dito ay nakakaranas Ng low water pressure to no water Ang mga concessionaires Ng mga nabanggit na areas. Ayon sa kanilang bulk water staff ay 80% completed na po ang kanilang repair. Kami po ay magbibigay ng updates oras na matapos na ang nasabing aktibidad.

Kami po ay laging nagpapaalala sa aming mga concessionaires na mag-imbak ng tubig upang di maabala sa panahong tulad nito.

Maraming salamat po sa inyong pang- unawa.

MCWD Management