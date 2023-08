10 mga bahay, tinupok ng apoy sa Pikit

Tinupok ng apoy ang labing-isang mga bahay sa Sitio Lamak, Poblacion, Pikit, North Cotabato mag-aalas 6:00 kagabi.

Sinabi ni Pikit BFP Fire Officer 2 Roy Justin Anadon na ang sunog ay umabot sa second alarm at naideklarang fire out bandang alas 7:00 kagabi.

Tinatayang umabot sa higit isang milyon ang iniwang danyos sa sunog habang patuloy pang inaalam ang dahilan nito.

Sa panayam ng Radyo Bida, sinabi ni Anadon na 80-90 percent ng mga bahay ay gawa sa light materials kayat mabilis na kumalat ang apoy sa mga katabing mga bahay.

Wala namang iniulat na nasaktan sa insidente.