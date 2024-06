11 Dawlah Islamiya terrorist group members surrender to Army in MagSur

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na sugpuin ang terorismo, tinulungan ng 6th Infantry Battalion (6IB) ang labing-isang lokal na terorista ng Daulah Islamiyah-Turaifie Group (DI-TG) sa kanilang pagsuko sa Barangay Buayan, Datu Piang, Maguindanao Del Sur noong Hunyo 21, 2024.

Isinuko ng mga dating terorista mula sa lugar ang pitong high-powered (HP) at apat na low-powered (LP) na armas, na kinabibilangan ng isang Bushmaster rifle, tatlong 40mm M79 grenade launcher, isang Cal. 30 Sniper rifle, isang 60mm Mortar, isang 7.62mm Sniper rifle, dalawang 9mm Uzi, isang Cal. 45 pistol, at isang Cal. 38 revolver.

Ipapatala ng lokal na administrasyon ng Maguindanao del Sur ang mga sumukong indibidwal sa AGILA-HAVEN Program, na nagbibigay sa mga dating rebelde ng panibagong simula, mga inaasahang trabaho, at iba pang suporta sa kanilang matagumpay na pagsuko. Magiging bahagi rin sila sa Tulong ng Gobyernong Nagmamalasakit (TUGON) Program ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Government.

Pinuri naman ni Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, ang desisyon ng mga ito na magbalik-loob na sa pamahalaan.

“Ikinalulugod natin ang pagbabalik loob ng ating kapwa Pilipino. Sila ay kabilang na sa napakaraming dating myembro ng local terrorist group na kapayapaan at kaunlaran sa kanilang lugar ang hinahangad”, ayun kay Maj. Gen. Rillera.

Hinihimok pa rin ng JTFC/6ID Commander ang mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na mamuhay ng ligtas at matiwasay kasama ang kanilang mga pamilya sa marangal at mapayapang paraan, bumalik sa gobyerno, at talikuran ang walang katapusang armadong pakikipaglaban.