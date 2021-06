15 bahay, pananim nasira dahil sa malakas na hangin at ulan sa Tupi, SoCot

TUPI, SOUTH COTABATO - Nagpapatuloy pa ang damage assessment ng Tupi Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) matapos ang pananalasa ng malakas na hangin at ulan sa nasabing bayan kahapon.

Sa panayam ng Radyo Bida Koronadal kay MDRRM officer Emil Sumagaysay, kabilang sa mga pininsala ng naturang kalamidad bandang alas 3 kahapon ay 15 mga kabahayan kung saan 14 dito ay partially damaged habang isa ang lubhang pininsala.

Maliban dito, hindi rin nakaligtas ang mga tanim ng saging at papaya sa Brgy. Tubeng, Palian at bahagi ng Bololmala na tinatayang umaabot sa walong ektarya.

As of 6:30 kagabi, passable na ulit ang mga daan at naibalik na ang suplay ng kuryente sa mga apektadong lugar.

Kaagad naman silang naghatid ng tulong sa mga apektadong residente, at ipinagpapasalamat na walang nasugatan o nasawi sa sakuna.

Matatandaang isinailalim ang bayan ng Tupi sa state of calamity noong buwan ng Mayo bunsod ng mga pagguho ng lupa at mga pagbaha.