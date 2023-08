15 taong gulang na bata, pinagsamantalahan ng tatay, tiyo at lolo sa Magpet

KIDAPAWAN CITY - NABUNYAG SA MAGPET, North Cotabato ang diumanoy salitang pagsasamantala sa isang 15 taong gulang na bata.

At ang mga suspect ay tatay, tiyuhin at lolo.

Si Lolo ay naaresot na. Ang tatay ay may warrant of arrest na at ang tiyuhin ay pinaghahanap pa.

Nahuli sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang 74 na taong gulang na lolo na si alias Enteng, isang magsasaka.

Habang patuloy namang pinaghahanap ng batas ang tatay ng dalagita at tiyuhin nito na suspek din sa panghahalay.

Ayon kay Magpet Town Police Chief Major Rolando Dillera Jr. matagal nang nasa abroad ang nanay ng biktima at hindi na ma-contact.

May kasama naman daw na babae ang dalagita sa bahay ng kaniyang lolo kung saan ito tumutuloy pero hindi nito nabatid ang kahalayan ng tatlong magkakamag-anak na suspek.

Nagsimula umano ang panghahalay noong 2021 at ilang beses itong naulit.

Naglakas ng loob lang ang biktima na magsumbong sa mga awtoridad nang mapayuhan at samahan ng pinsan sa himpilan ng PNP.

Na-rescue na ang dalagita ng Municipal Social and Welfare Development (MSWD) ang biktima.