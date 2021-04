2 babae, huli sa drug buy bust ng PDEA-BARMM, P3.4-M na halaga ng shabu, nakumpiska

COTABATO CITY – Huli ang dalawang babae, isa rito ay buntis, sa ikinasang anti-drug operation ng PDEA-Maguindanao sa harap ng isang food chain at Catabato cathedral kaninang umaga.

Sinabi ni PDEA-Maguindanao agent Anthony Naïve na nakuha mula kina Elena Minala Daud at Sarah Badawi Parok ang tinatayang 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng more or less P3.4 million.

Agad na inaresto ang dalawa matapos na sila ay magbenta ng illegal drugs sa isang undercover agent ng PDEA alas 7:40 ng umaga sa kanto ng Makakuha Street at Quezon Avenue.

Nakumiska mula sa dalawa ang boodle money, mga identification cards at mobile phones.

Sa panayam ng Radyo Bida sa isa buntis na suspect, sinabi nito na di niya alam shabu pala ang pinadala sa kanya.

Sinabi ni Naive na matagal na nilang sinusubaybayan ang dalawa bago ang drug buy bust operation kanina.

Sila ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165.