2 bahay nasunog sa Cotabato City

NATUPOK ng apoy ang dalawang bahay alas siyete ngayong gabi sa Purok Banati, Barangay Bagua, Cotabato City habang bumubuhos ang ulan.

Ayon sa panayam ng DXMS Radyo bida kay Baranggay Chairperson Junaid Kiel Alcala habang ginagawa ang ang taraweeh o "sambayang" sa Mosque.

Dagdag din ni Alcala na maraming nakapansin sa malaking usok sa nasabing lugar kaya agad silang nagpatawag ng bombero.

Walang nasugatan or namatay matapos ang insidente at ito ang unang beses na may nangyaring sunog ngayon April.

Kasalukuyang naimigay ng tulong ang OSWD o Office of Social welfare and Development ng City Government, pati na mga gamot, pagkain at kagamitan bilang tulong sa mga nasunugan.

Patuloy na iniibestigahan ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng sunog.