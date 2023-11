2 binata patay sa pamamaril sa Koronadal City

KORONADAL CITY, South Cotabato‐ Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Koronadal City Police Station matapos ang nangyaring pamamaril sa Purok Mapayapa, Imperial St., Barangay GPS, Koronadal City mag a‐alas 9:00 kagabi, Nobyembre 12.

Kinilala ang mga biktima na sina Jalalbeladin Casir, 18‐anyos, estudyante, at residente ng nasabing lugar at Abdulzaid Ratonil Pangua, 18‐anyos residente ng Agan North, Brgy. Morales, Koronadal City.

Sa nakalap na impormasyon ng Radyo BIDA, nakatayo lamang umano ang mga biktima sa harap ng mosque nang pinagbabaril sila ng pinaniniwalaang riding tandem suspect.

Dead on the spot si Pangua habang idineklarang dead on arrival sa ospital si Casir.

Inaalam pa ng Koronadal PNP ang motibo sa pamamaril.