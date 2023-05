2 drug peddler huli, P204K na halaga ng shabu nakumpiska

ARESTADO ANG DALAWANG lalaki sa buy bust operation ng Cotabato City PNP pasado alas dies ng umaga kanina sa City Plaza, Poblacion 6.

Kinilala ni Police Station 1 commander Major John Vincent Bravo ang mga naaresto na sina Tho Biwang, 22 anyos na taga Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte at Muhajer Kadon Makalunos, 18 anyos na taga Kilalan, Talitay, Maguindanao Del Norte.

Katuwang ng Police Station 1 sa operasyon ang CCPO-CDEU, CCPO-CIU, CMFC-CCPO, RIU-BAR, PDEG, Marine Battalion Landing Team 5 at PDEA-BARMM.

Nakuha sa mga suspek ang 30 grams ng shabu na nagkakahalaga ng P204,000 at mga drug paraphernalia.

Kulong na ang mga suspek at sasampahan ng kasong paglabag sa R.A 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.