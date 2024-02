2 drug peddlers naaresto sa MagNorte; higit P2-M shabu nakumpiska

Dalawang mga drug suspect ang naaresto at nakuhanan ng mahigit P2 million na halaga ng shabu sa buy-bust operation ng Sultan Kudarat PNP sa Brgy. crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao Del Norte alas 11:20 kaninang umaga.

Ang mga suspek ay kinilalang sina: Fahad Tumagantang Sapal, self-employed at Faisal Giomla Sapal, estudyante na mga taga Brgy.Kitango, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao Del Sur.

Nakumpiska ng PNP mula sa kanila ang anim na malalaking sachet ng shabu, may timbang na 300 gramo at may kabuuang halaga na P2,040,000.

Dalawang baril din ang nakuha mula sa kanila at ang sasakyang ginamit nila sa drug transaction.