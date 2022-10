2 naglalabang pamilya sa Midsayap, nagkasundo na,mga bakwet pwede na umuwi

MATAPOS ANG ISANG PEACE dialogue na pinangunahan ni Midsayap Mayor Rolly Sacdalan, AFP at PNP, pati na ng ceasefire panel ng GPH at MILF, nagkasundo ang dalawang naglalabang pamilya na itigil na ang kanilang away.

Ginawa ang peace dialogue sa Barangay Sambulawan, Misdsayap Cluster 1 ng Special Geographic Area ng BARMM kahapon.

Nagkamayan sina MILF Commander Renz Tukuran at Commander Lak ng Moro National Libertion Front bilang hudyat ng ceasefire.

Sinabi ni Midsayap municipal police chief Colonel Rolly Oranza na hudyat din ito na maaari nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga sibilyang lumikas kasunod ng bakbakan.

Sila ay nanatili sa kalapit barangays ng Lumupog at Kapinpilan dala ang kanilang personal na gamit at ari-arian.

Awayan sa lupa at territorial dispute ang ugat ng rido o family feud ng angkan nina Commander Lac at Commander Tukuran, ayon sa mga otoridad.

Ang Islamic preacher na si Hassan Abdulla, na tinamaan ng ligaw na bala bago pa mailikas ang pamilya ay nagpapagaling na sa ospital.

Dasal ng mga sibilyan sana di na muling sumiklab ang kaguluhan sa kanilang lugar.