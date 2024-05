2 NPAs die in clash with Army in Lebak

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Nasawi ang dalawang mga kasapi ng teroristang komunista matapos na makipagbakbakan sa mga operating units ng 57th Infantry (Masikap) Battalion sa Brgy. Salansang, Lebak, Sultan Kudarat.

Ayon kay Lt. Col. Guillermo Mabute Jr., ang pinuno ng 57IB nagkasa ng decisive military operations ang tropa ng pamahalaan matapos na makatanggap ng ulat mula sa sumbong ng mga sibilyan hinggil sa ginagawang pangingikil o ‘extortion activities’ ng mga teroristang komunista sa lugar.

Katuwang ng 57IB ang ilan pang mga units mula sa 37IB, 7IB at iba pang operatiba ng militar ng inilunsad ang decisive military operations laban sa sampung bilang ng mga komunistang terorista na nagresulta sa pagkaka-neutralisa ng dalawa nilang mga kasamahan sa Sitio Laman ng nasabing lugar, alas-5:43 ng umaga kanina (May 16, 2024).

Sinabi ni Brigadier General Michael A. Santos PA, ang Commander ng 603rd (Persuader) Brigade na mga miyembro ng executive committee ng Sub-Regional Command (SRC) - Daguma of Far South Mindanao Region (FSMR) ang mga naka-engkwentro ng tropa ng pamahalaan. “This only proves that the security landscape in the area is changing and we are able to sustain the momentum,” pahayag ni Brig. Gen. Santos.

Nasabat naman ng mga kasundaluhan ang mga kagamitang pandigma ng mga komunistang terorista na isang 5.56mm M16 rifle, isang Cal .45 pistol, isang Granada, mga magasin, mga bala, subersibong dokumento, mga personal na gamit at iba pang mga war materials.

Pinuri ni Major General Alex S. Rillera PA, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central ang mga units na pangunahing nagsagawa ng decisive military operations upang tuluyan ng malipol ang maliit na bilang ng mga natirang miyembro ng komunistang grupo sa Sultan Kudarat. “We will be relentless in our Decisive Military Operations in Sultan Kudarat and its nearby provinces to clear the area from the threats brought by the terrorist group. Aasahan ninyong patuloy ang aming gagawing mga combat operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga ito”, wika ni Maj. Gen. Rillera.

Gayunpaman panawagan ng Division Commander sa mga natitira pang kasapi ng teroristang grupo na magbalik-loob sa pamahalaan upang ‘di nila sapitin ang sinapit ng kanilang dalawang mga kasamahan.