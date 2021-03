2 NPAs surrender to Army in Sarangani

CAMP SIONGCO, Maguindanao – Nadagdagan pa ng apat na panibagong batch ng mga rebel returnees sa area of operation ng 38th Infantry (We Clear) Battalion ang sumuko nitong 25 at 28 ng Pebrero, 2021.

Ayon kay 38IB Battalion Commander Lt. Col. Anhouvic B. Atilano, sumuko ang isang team leader ng Platoon West Musa dala-dala ang isang Carbine rifle at ang isang mass organizer sa Probinsya ng Sarangani noong Pebrero 25, 2021 sa Purok 7, Barangay Zion, Maitum, Sarangani Province.

Habang noong Pebrero 28, 2021 dalawang myembro ng platoon Myphone ang sumuko sa Sitio Compaq, Brgy. Batang-Bagras, Palimbang, Sultan Kudarat dala ang isang M16 rifle, isang Shotgun at mga bala nito

“Pinapalakas natin ang ating Community Support Program upang wakasan ang patuloy na karahasan sa komunidad dulot ng mga teroristang NPA”, dagdag pa ni Lt. Col. Atilano.

Pinasalamatan naman ni Major General Juvymax R. Uy, Commander ng Joint Task Force Central at 6th Infantry (Kampilan) Division ang mga lider ng komunidad sa pakikipag-tulungan nila sa kampanya ng JTF Central.

“I commend the community’s support to the efforts of our soldiers countering the presence of communist terrorists in our communities”, pahayag pa ni JTFC at 6th Infantry Division Commander Maj. Gen. Uy.