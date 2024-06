2 patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa Kidapawan-Makilala boundary

KIDAPAWAN CITY - Nasawi ang dalawa katao matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang Toyota Hi-Lux na bumangga sa road railings at nahulog gilid ng tulay.

Partikular na nangyari ang aksidente sa Kidapawan City landmark na nasa boundary ng lungsod at Makilala.

Kinilala ni Kidapawan PNP chief Lt. Col. Dominador Palgan Jr ang mga nasawi na sina Jerome Tamsi, 31 years old na taga Saguing, Makilala at driver at si Carl Janrence Garcia, 31 taong gulang.

Kritikal naman sa ospital ang dalawa pang sakay na sina Alfredo Digal at Alex Abian na pawang mga taga Saguing.

Ayon kay Palgan, mula sa graduation party ang apat at nakainom nang umuwi madaling araw kanina.

Maulan na rin ng mga oras na iyon na posibleng naging dahilan ng aksidente.