2 pautang collector, patay sa pamamaril sa Datu Salibo, Maguindanao del Sur

PATAY ANG DALAWANG mga collector ng pautang matapos pagbabarilin sa bahagi ng Barangay Pagatin, Datu Salibo, Maguindanao mag a-alas otso ng umaga kanina.

Kinilala ang mga biktima na sina Ninonel Bentoy,28 yrs old at Carl Denilla, 20 years old. Sila ay parehong mga residente ng Pikit North Cotabato.

Sa imbestigasyon ng Datu Salibo PNP sa pangunguna ni Major Roldan Kuntong, galing sa Barangay Sambulawan, Datu Salibo ang mga biktima sakay ng Bajaj motorcycle nang bigla silang sundan ng riding in tandem suspects at biglang pinagbabaril.

Dagdag sa report, ang mga biktima ay nagpapautang ng mga gamit sa bahay tulad ng plasticwares, sofa at iba pa.

Caliber .45 at caliber 9mm pistol ang ginamit sa pamamaril sa mga nakuhang siyam na empty shells.

Sa ulo tinamaan ang mga biktima dahilan ng kanilang agarang kamatayan.

Isa sa mga sinusundang anggulo ng Datu Salibo PNP ay robbery dahil tinangay ng mga salarin ang motor at bag ng mga biktima na may lamang pera.