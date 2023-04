2 snatcher, nakuhanan ng baril at droga; huli sa Army checkpoint sa South Cotabato

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Arestado ang dalawang snatchers matapos na madakip sa mas pinaigting na military checkpoint sa Brgy. Dumaguil, Norala, South Cotabato.

Kinilala ang mga supek na sina Asim Fahad Mamalinta, 20-anyos at Ramil Ali, 32-anyos, kapwa residente ng Salimsi, Buluan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska naman ng pulisya mula sa pag-iingat ng mga suspek ang isang Cal .38 revolver, illegal na droga at tatlong cellphones.

Bago nito, nang-agaw ng cellphone ang mga suspek sa isang kainan sa nasabing barangay. Agad namang nareport ito sa Norala MPS na syang tumawag sa AFP/CAA Detachment sa Dumaguil Advance Post para malambat ang mga snatcher.

Ayon kay Colonel Andre Santos, Commander ng 1st Mechanized Brigade, habang lulan ng motorsiklo, tinangkang harangin ng mga kasapi ng CAA Detachment sa Dumaguil Advance Post ang mga snatchers mag-aalas-6:00 ng gabi (Abril 18, 2023), ngunit agad bumunot ng .38 caliber pistol ang isa sa kanila at pinaputukan ang mga CAA.

“Napilitang gumanti ng putok ang mga CAA at sundalo na sanhi ng pagkasugat ng isa sa mga snatchers. Makaraan ang ilang minuto ay nakontrol na ang sitwasyon at mabilis na binigyan ng paunang lunas o “first aid” ni SSg Bernie Magno, ang Detachment Commander ng Dumaguil Advance Post, ang isang sugatan sa dalawang snatchers na kinilalang si Asim Fahad Mamalinta,” wika ni Col. Santos.

“Muli nating napatunayan ang kahandaan ng ating mga CAA at sundalo sa pagtulong upang masugpo ang kriminalidad. Ang pagkakalatag ng ating mga “checkpoints” ay masusing pinag-aralan upang epektibong bantayan ang seguridad ng mga mamamayan. Mas pina-igting pa ito ng epektibong komunikasyon at koordinasyon sa mga kapulisan at sa mismong mga mamamayan,” dagdag pa ni Col Santos.

Mabilis namang isinugod sa Norala District Hospital si Mamalinta para bigyan ng medikal na atensyon, pero kalaunan ay dinala din siya sa South Cotabato Provincial Hospital para sa dagdag na medikasyon habang si Ali ay dinala naman sa Norala MPS para sa kustodiya at paghahanda ng kasong isasampa laban sa kanila.

Pinuri naman ni Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central ang mga sundalo at CAA sa matapang na pagsugpo sa mga masasamang elemento. "Ang matagumpay na pagkaka-aresto ng dalawang suspek at ang nangyaring shootout ay patunay lamang na handang ibuwis ng ating CAA at kasundaluhan ang kanilang buhay alang alang sa pagtatanggol sa mamamayan. Patunay din ito ng mas pinaigting na seguridad at kahandaan ng ating kawal sa Joint Task Force Central. Magpapatuloy ang ating paghihigpit sa ating mga AFP checkpoints para mapanatili natin ang kaayusan at maprotektahan ang mga sibilyan sa anumang banta ng karahasan,” pagtitiyak ni Maj. Gen. Rillera.