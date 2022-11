2 taga Makilala, North Cotabato, namatay dahil sa COVID 19 complications

DALAWANG TAGA MAKILALA, North Cotabato, ang namatay dahil sa complications sa COVID 19.

Isa sa mga nasawi ay 21 years old at ang isa pa 69 years old na pawang mga lalaki, ayon sa DOH.

Sa buong rehiyon, may 14 na bagong kaso ang naitala habang pito ang gumaling.

Walang naitalang bagong kaso sa North Cotabato at Sarangani habang may pito sa Gen. Santos City, lima sa South Cotabato at dalawa sa Sultan Kudarat.

SA BARMM, hanggang nitong weekends, walang iniulat na bagong kaso, walang gumaling at wala ring namatay.

Batay ito sa Nov. 19 bulletin ng BARMM IATF.