2 wanted persons, huli ng PNP sa Aleosan, North Cotabato

KINILALA ni Aleosan town chief Police Major Jennefer Amotan ang mga nadakip na suspek na sina Macarthur Matali Ogokan number 2 most wanted person Provincial level at Samer Manalasal number 3 most wanted person Provincial level.

Ang mga nadakip ay kapwa may standing warrant of arrest dahil sa kasong murder na inisyu ng Regional Trial Court branch 24 Sadaan, Midsayap noong May 30, 2022.

Walang inerekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng mga akusado.

Matagumpay na naaresto ang dalawa matapos na mamataan sila ng Barangay based Lingkod Bayan Advocacy Group sa Barangay San Mateo, Aleosan, Cotabato.

Maayos namang sumuko sa operating units ang dalawang suspek.