202 dengue cases since Jan 1, three dead in Cotabato City

COTABATO CITY = Patuloy na tumataas ang kaso ng Dengue Fever dito sa Cotabato City kaya naman hinihikayat namin kayo na mag 4S para maiwasan ang sakit na ito.

Ito ay isang pahayag mula Cotabato City health office.

SEARCH and destroy breeding places — Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok.

SELF PROTECTION — Sarili ay protektahan laban sa lamok.

SEEK early consultation — Sumangguni agad sa pinakamalapit na pagamutan para hindi lumala ang sakit.

SUPPORT fogging/spraying only in hotspot areas — Para sa mga lugar na may pagtaas ng kaso sa loob ng 2 linggo (upang maiwasan ang outbreak).