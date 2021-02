21 detainees sa Koronadal PNP lock-up cell positibo sa COVID-19

KORONADAL CITY, South Cotabato- Posibleng nahawa ng COVID-19 virus ang 21 na mga preso sa Koronadal PNP lock up cell dahil sa infected na dalaw, bagong preso o gwardiya ng mga ito.

Ipinahayag ito ni Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego.

Sinabi ni Vego na ang mga preso na nagpositibo sa COVID-19 ay isinailalim sa swab test noong nakaraang linggo matapos makitaan ng mga sintomas ng virus.

Nilinaw naman ni Vego na dahil nagpakita lamang ng mild symptoms nananatili sa lock-up cell ang mga COVID-19 positive na preso.

Pero ang mga kasama nilang mas nakatatanda at may comorbidities ay inihiwalay ng selda at mahigpit na minomonitor ng city health office.

Kinumpirma din ni Vego na naghihintay pa sila ng resulta ng swab test sa mahigit 30 katao kabilang dito ang mga gwardiya at ilang mga inmates.

Kaugnay nito ipinahayag naman ni Koronadal PNP Womens and Children Protection Desk Chief Lt. Annaliza Domingo na bawal muna ngayon ang bisita sa koronadal lock up cell.