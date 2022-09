23 BIFF sumuko sa Army at local officials ng Maguindanao

KAMASI, Ampatuan, Maguindanao - Dalawampu't tatlong (23) miyembro ng Bangsamoro Freedom Fighters mula sa ibat-ibang bayan ng Sultan Sa Barongis, Shariff Saydona Mustapha, Shariff Aguak, Mamasapano at Talayan, Maguindanao ang buluntaryong sumuko kasama ang mga matatas na kalibre ng mga baril sa 601st Infantry (Unifier) Brigade sa pamumuno ni Colonel Oriel L Pangcog.

Ang kanilang pagsuko ay naisagawa sa tulong ang dalawang Battalion ng 33rd Infantry (Makabayan) Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Benjamin Cadiente at 2nd Mechanized (Makasag) Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Samuel C Nadala sa pakikipag-ugnayan sa Local na pamahalaan ng mga nasabing bayan at lalawigan upang mabigyan ng agarang tulong pinansyal at bigas ang mga buluntaryong sumuko sa pamahalaan.

Ikinagalak ni Colonel Oriel L Pangcog ang buluntaryong pagsuko ng mga membro ng BIFF mula sa dalawang grupo ni commander Esmael Abubakar alyas Bungos at commander Muhiddin Animbang alyas Karialan.

Sinabi nya sa kanyang mensahe na ang kasundaluhan ay bukas ang dalawang palad na tanggapin ang sinumang nagnanais pa na bumalik sa pamahalaan.

Binigyang pugay ni Colonel Pangcog ang mga kasundaluhan mula sa 33IB at 2nd Mechanized Battalion habang pinasalamatan naman ang mga lokal na pamahalaan mula sa mga nabanggit na bayan ng Maguindanao na nagbigay ng agarang tulung para sa mga kapatid natin na nagbalik loob sa ating pamahalaan.

Ang lokal na pamahalan ng bayan ng Sultan Sa Barongis, Shariff Saydona Mustapha, Shariff Aguak, Mamasapano at Talayan ay nagpapasalamat sa pagbalik-loob sa ating pamahalan ng ating mga kapatid mula sa grupo ng teroristang BIFF at handang makipagtulungan sa kasundaluhan at kapulisan upang wakasan ang terorismo patungo sa bayang malaya at payapa.

Ayon naman kay Maguindanao provincial adminsitrator Atty. Cyrus Torreña, ang kusang pagsuko ng mga kasapi ng BIFF ay malaking bagay para makamit ang kaunlaran sa lalawigan.

Aniya sa Maguindanao ay unti-unting nakakamit ang tunay na kapayapaan at hindi titigil ang gobterno hanggat mayroon pang grupo na sumusira sa katahimikan at matiwasay na pamumuhay ng mga mamamayan sa lalawigan.