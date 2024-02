3 BIFF-Karialan Faction na taga Mamasapano, sumuko sa Sultan Kudarat PNP

Sa kagustuhang magbagong buhay at makasama ang kanilang pamilya nagpasyang sumuko ang tatlong miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF – Karialan Faction bitbit ang kanilang mga armas sa punong himpilan ng Sultan Kudarat Police Provincial Office, Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat, alas tres ng hapon kahapon.

Kinilala ni Sultan Kudarat Police Provincial Office Director Police Colonel Christopher Bermudez, ang sumuko na sina alyas “Abu”, 38, may asawa, magsasaka; si alyas “Omar”, 28 anyos, may asawa, magsasaka; at si alyas “Usop”, 18 anyos, binata at pawang mga residente ng Brgy. Salibutan, Mamasapano, Maguindano Del Sur.

Isinuko ng mga ito ang kanilang mga armas na isang yunit ng 7.62mm M14 rifle, isang ingram sub machine gun at isang rifle grenade.