3 dead as fire hits Yellow Bus in Mlang, North Cotabato

KIDAPAWAN CITY - Tatlo katao ang nasawi matapos na masunog ang isang unit ng Yelow Bus Line sa Barangay Bialong, Mlang, North Cotabato.

Naganap ang sunog dakong alas 4 ng hapon, ayon sa pahayag ni Mlang municipal disaster risk reduction and management council (MDRRMO) head Barnardo Tayong.

Isa sa mga pasahero ang nagsabing nakita niya ang isang lalaki na tumayo, nagbuhos ng gasolina sa mga upuan at bumaba habang tumatakbo ang bus.

Hindi malinaw sa report kung kabilang sa tatlong namatay ang nagsindi sa loob ng bus.

Alas 8:30 ng gabi na nasimulan ng bomb experts at miembro ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pag imbestiga sa loob ng nasunog na bus na may body number A-104.