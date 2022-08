3 huli sa Cotabato City drug buy bust, P1.3-M shabu nakumpiska

COTABATO CITY – Tatlong hinihinalang illegal drug peddlers ang naaresto ng pinagsanib na pwersa ng PDEA BARMM at Cotabato City PNP sa ikinasang anti-drug buy bust operation sa diversion road, Barangayt Poblacion 8, Cotabato City alas 2 ngayong hapon.

Isa sa apat na suspect ang nakatakas at ang tatlo ay naaresto, kabilang ang isang minor, at nakunan ng apat na sachet ng shabu na abot sa 500 grams at nagkakahalaga ng P1.3 million.

Nakuha din sa kanilang ang dalawanga motorsiklo.

Ka-transaksyon ng PDEA ang isang nagngangalang “Saber” pero agad itong tumakas nang mapansin na undercover ang kausap.

Nabigla ang tatlo na may dala ng shabu at hindi nakatakas.

Sila ay nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002, ayon kay PDEA-BARMM Regional Director Rogelito Daculla.