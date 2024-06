3 NPAs yield to Army in Sultan Kudarat

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Nagbalik-loob sa pamahalaan ang tatlong kasapi ng komunistang teroristang grupo (New People's Army) makaraang iharap ang kanilang sarili sa himpilan ng 37th Infantry (Conqueror) Battalion sa Brgy. Tibpuan, Lebak, Sultan Kudarat, kahapon ng umaga (June 3, 2024).

Ayon kay Lt. Col. Christopherson M. Capuyan, ang pinuno ng 37IB, ang mga sumukong dating komunistang terorista ay kinabibilangan ng isang squad leader ng Dabu-Dabu Platoon ng Region Sentro De Grabedad (RSDG) mula sa papahina na Far South Mindanao Region (FSMR) ng teroristang grupo. Bukod dito, sumuko din ang dalawa pang kasapi ng Platoon Baghdad at Platoon Beijing ng naturang grupo.

Sabay din na isinuko ng tatlo ang kani-kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang M60 machine gun at dalawang garand rifle.

Sinabi ni Brigadier General Michael A. Santos, ang Brigade Commander ng 603rd Infantry (Persuader) Brigade, na nagpasyang magbalik-loob sa pamahalaan ang tatlo upang linisin ang kanilang pangalan sa pagkakadawit sa komunistang teroristang grupo.

“Nangangamba na rin sila sa kanilang kaligtasan sapagkat natatakot na sila sa walang humpay na decisive military operations na inilulunsad ng kasundaluhan, at law enforcement at intelligence operations kasama ng ating kapulisan mula sa Police Regional Office 12, laban sa maliit nilang bilang, bukod pa ito sa pagod, hirap at gutom dulot ng patuloy na pagtatago sa kabundukan,” ayon pa kay Brig. Gen. Santos.

Pinuri naman ni Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, ang desisyon ng tatlo na magbalik-loob na sa pamahalaan.

Ayon sa Heneral, “Ikinalulugod natin ang pagbabalik loob ng tatlo nating kapwa Pilipino. Sila ay kabilang na sa napakaraming dating myembro ng komunistang teroristang grupo na nagising na sa katotohanang ang armadong pakikibaka ay naka base sa panlilinlang at karahasan.”

Kaugnay nito, patuloy pa rin ang panawagan ni Maj. Gen. Rillera sa natitira pang kasapi ng teroristang grupo na magbalik-loob na sa pamahalaan, abandonahin na ang walang patutunguhang armadong pakikibaka, at mamuhay ng payapa at ligtas makasama ang kanilang pamilya ng may maayos at marangal na hanap-buhay.