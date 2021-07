3 pang karagdagang barangay halls itatayo ng BARMM

DATU ODIN SINSUAT, Maguindanao - Magkatuwang na pinasimulan kahapon ni Bangsamoro Local Government Minister Naguib Sinarimbo at Mayor Cheryl Ann Lu ang pagpapatayo ng tatlong mga bagong barangay halls sa bayan.

Ang mga barangay halls ay itatayo sa Barangay Makir, Kurintem at Labungan bilang capacity-building intervention, o good governance promotion initiative ng Ministry of the Interior and Local Government-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (MILG-BARMM) para sa mga barangay governments ng mga naturang lugar.

Ang Datu Odin Sinsuat ay siyang pinaka-malawak na bayan sa unang distrito ng Maguindanao.

Ang Maguindanao ay isa sa limang mga probinsya ng BARMM na sakop din ang Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ang mga lungsod ng Marawi, Lamitan at Cotabato.

Malaki na ang bilang ng mga barangay halls na nasimulan ng itayo ng MILG-BARMM na nasa ilalim ng pamamahala ni Minister Sinarimbo.

May ilang mga town halls na rin ang kasalukuyang tinatayo ng mga local governments sa BARMM na wala pang ganung gusali bilang programa din ng tanggapan ni Minister Sinarimbo.

Ang mga town hall at barangay hall construction program ng local government ministry ng BARMM ay magkatuwang na ipinapatupad ni Minister Sinarimbo at ni Bangsamoro Chief Minister Hadji Ahod Ebrahim.