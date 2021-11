3 persons, including a senior and a minor survive electrocution

MLANG, North Cotabato – Nagpapagaling na ngayon ang maglola makaraang makuryente sa Barangay Bagontapay, Mlang North Cotabato .

Ayon sa kanilang kaanak na si Luvinia Purales, aksidente anyang nasagi ng 11-years old na lalaki ang kanilang sampayan na may live wire. Tinangka siyang iligtas isa niyang pinsan na nakuryente rin.

Ang kanyang lola naman na senior citizen ay nakahawak rin sa 11 years old na apo kung saan nabatid na basa ang kanyang katawan dahilan para umabot sa tatlo ang nakuryente.

Akala rin ng kanilang lola na na-prank lamang siya ng kanyang mga apo. Hindi naman naospital ang 8-year-old na bata at ang lola at tanging ang 11 years old ang dinala sa pagamutan.