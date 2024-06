350 pamilya, apektado ng bakbakan ng 2 MILF groups sa MagSur

BATAY YAN sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Datu Unsay na isinumete sa Provincial Disaster Office.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Maguindanao del Sur Provincial Disaster Officer Ameer Jehad “Tim” Ambolodto na hanggang ngayon ay may mga pamilya pa ring nananatili sa municipal gym ng Datu Unsay habang ang iba naman ay nasa kanilang kaanak pa nanunuluyan.

Kahapon ng umaga ay marami na rin ang nabalik sa kanilang mga tahanan.

Ayon sa ulat, dalawa ang sugatan pero sa ulat ng Disaster Office, walang naitalang nasaktan.

Tatlong bahay naman ang nasunog.

Nangyari ang bakbakan nitong June 18 sa Sitio Irrigation, Brgy. Meta sa pagitan ng MILF 118th Base Command sa ilalim ni Commander Panzo at 105th Base Command sa pamumuno naman ni Commander Tunga, ayon sa ulat ng PNP.

Dahil dito ay pumagitna ang tanggapan ng Peace, Security and Reconciliation Office - PSRO at MILF Ceasefire Mechanism o ng MILF-AHJAG at MILF-CCCH.

Sa ngayon ay balik normal na ang sitwasyon sa lugar.

Samantala, binaha naman ang ilang mga bakwet na pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng bayan kasunod ng malakas na buhos ng ulan kahapon.

Kahapon, ang LGU Datu Unsay ay namigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya na di pa nakauwi.