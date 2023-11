38 katao, huli sa weeklong police law enforcement operation sa BARMM

COTABATO CITY - ANG MGA naaresto ay mula sa magkakaibang kaso base ito sa weekly report ng PRO BAR sa pangunguna ni PBGEN Allan Nobleza.

Sa kanilang kampanya kontra iligal na droga, arestado ang 23 indibidwal at narekober sa kanila ang 12.27 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit P84,000.

Sa mas pinalakas na manhunt operation ng PNP, nagresulta ito sa pagkakadakip ng limang indibidwal na kabilang sa top most wanted persons.

Huli din ang limang indibidwal na sangkot sa Illegal Gambling at nakuha sa kanila ang bet money na P951.00 at narekober naman ang 781.5 board feet na mga illegal lumbers na abot sa halagang P32,900.

Arestado sa kanilang Campaign against loose-firearms ang tatlong indibidwal at nakuha sa kanila ang 6 assorted firearms.

Sa kanilang Police checkpoint operations, arestado ang 2-katao at nakumpiska mula sa kanila ang 1 hand grenade.

Samantala, patuloy ang panawagan ni PROBAR PBGEN Nobleza sa publiko na hindi titigil ang PROBAR sa pagsugpo ng mga law violators upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro.