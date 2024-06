4 katao, naaresto ng PNP sa Parang, 2 baril at shabu nakuha sa kanila

PARANG, Maguindanao Norte - Apat na drug suspects, naaresto sa Parang, Maguindanao del Norte; Dalawang short firearm, nakumpiska sa kanila

KINILALA ang mga ito na sina Ganie Esmael, 44 anyos, Roy Molina, 48 anyos, Nassir Rakman, 48 anyos, at Darwin Maglasang 42. Silang lahat ay taga Parang, Maguindanao del Norte.

Ayon sa Parang MPS sa pangunguna ni Lt. Col. Erwin Tabora, nadakip ang mga ito sa kanilang buy bust operation na ginawa sa Hi-way 2, Barangay Sarmiento, Parang.

Nakuha sa mga suspek ang dalawang piraso ng maliliit na pakete ng shabu, dalawang unit ng Cal. 45 pistols na may bala at magazine, limang disposable lighters, six units ng cellphones at iba pang mga non-drug evidence.

Kulong na ang mga suspek at sasampahan ng kaukulang kaso.