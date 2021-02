40 villages "liberated" from NPA influence in N. Cotabato

NORTH COTABATO – Dahil sa pinalalakas na programa sa ilalim ng Whole of the Nation Approach upang tuluyang matuldukan ang usaping insurhensiya, nasa higit kumulang apat napung Barangay sa North Cotabato ang ideneklara ng cleared at conflict- resilient ng military.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni 39th Army’s Infantry Battalion Commander Lt. Col Joeffrey Carandang dahil na rin sa ipinatupad na End Local Communist Armed Conflict na isa sa mga mandato ng Philippine Army na sakop na kanilang batalyon.

Inihayag din ni Carandang na humihina na ang pwersa ng teroristang grupo pero patuloy na lumalaban dahil sa nakapagtatag na ng underground mass movement sa lahat ng mga apektadong komunidad.

Kung kaya’t mas pina-iigting pa ng militar ang paghahanap sa mga miyembro ng grupo at tutulungang makabalik na sa gobyerno.