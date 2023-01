5 BARMM X-ray tech licensure examinees among top 10 passers

Limang mga taga BARMM Region, kabilang sa top 10 sa katatapos lamang na X-Ray Technologist Licensure Examination

ANG LIMANG MGA topnotchers ay nagtapos sa Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Inc. para sa kursong Associate in Radiologic Technology.

Nasa No. 2 slot si Cetee Sahara Ulama Aliso na may 84.25% passing rate, rank 4 si Nadia Sindatu Nabadtog na may rating na 82.75%, Rank 5 si Michael Jay Lappay Along na may 82.50%, Rank 7 si Sittie Farhana Usop Calis na nakuha ng 81.75% habang ang Rank 9 ay si Nashrea Usop Oyong na may 80.25%.

Silang lahat ay taga Bangsamoro Region.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida sa top 2 na si Cetee Sahara Ulama Aliso, kaniyang ibinahagi na hindi madali ang kanilang pinagdaanan dahil sa puyat at pagod.

Aniya, lahat sila ay umasaang makakapasa pero hindi niya inaasahang mag ra-rank 2 siya.

Sinabi ni Aliso na wala namang mahirap pero kung magpu-pursige ay makakaya.

May payo si Cetee Aliso sa lahat ng gustong kumuha ng board exams.

"Don't be afraid to take risk, hindi naman po kasi masama na mag breakdown tayo, kabahan and magpahinga minsan. Gawin niyo lang ang kaya niyong gawin and huwag na huwag kayong makakalimot na magpray, humingi ng tulong at gabay sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala," pahayag ni Aliso.

Sinabi naman Nabadtog na hindi madali ang bawat hakbang na gagawin lalo na sa pagre-review ngunit sa huli ay sarili mo lang aniya ang magdadala sa kinabukasan mo.

"Hindi madali ang bawat hakbang na gagawin during review days pero at the end of the day sarili mo pa rin ang magdadala sayo sa future mo," aniya.

"Never leave your prayer and trust Allah/God for every step you will make. Study smart, NOT hard," dagdag ni Nabadtog.

Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC na 49 lamang sa 263 examinees ang pumasa.

Ang X-Ray Technologist Licensure Examination ay pinangunahan ng Board of Radiologic Technology at isinagawa sa Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao at Zamboanga nitong December 2022.

Nagpaabot din ng mainit na pagbati ang Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Inc. sa iba pang mga pumasa:

Alhamidie Andongan

Bainor Romama Dalomabao

Osaimen Dumato

Sittie Haguiar Guialil

Xedric Jickain

Johaina Macalaba

Queen Shahana Urak

Archie Vergabera