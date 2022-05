5 NPAs sumuko sa military sa Lebak, Sultan Kudarat

CAMP SIONGCO, Maguindanao - Limang mga miyembro ng teroristang NPA ang nagbalik-loob sa pamahalaan matapos na sumuko ang mga ito sa tropa ng 57th Infantry (MASIKAP) Battalion sa Edwards Camp, Brgy Mirab, Upi, Maguindanao ngayong araw ika-18 ng Mayo, 2022.

Agad na iprenisinta ni Lieutenant Colonel Jonathan Pondanera, ang Battalion Commander ng 57th IB, ang mga sumukong rebelde kay Major General Juvymax R Uy, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central sa headquarters ng 57th IB.

Sila ay mga kasapi ng East Daguma Front, Sub-Regional Command Daguma, Far South Mindanao Region.

“Ang inyong pagbalik sa gobyerno, kalipayan sa inyo pamilya kag kahapsay sa lungsod sang Lebak, rest assured that the 6ID will continue to support you in partnership with LGU Lebak”, ang naging pahayag ni MGen. Uy, sa isang simpleng programa kanina.

Hinikayat din ni MGen. Uy, ang iba pang mga rebelde na tularan ang ginawa ng lima upang makapiling na nila ang kanilang mga pamilya at makapamuhay ng maayos.

Isinuko din ng mga ito ang kanilang mga bitbit na armas na kinabibilangan ng isang 5.56mm Rifle, isang Caliber 30 M1 Garand at tatlong 12-gauge shotgun. Sila din ang naging tulay upang marekober ang iba pang mga armas kagaya ng isang 7.62mm M60 General Purpose Machine Gun (GPMG), dalawang 5.56mm M16 Rifle at iba’t-ibang uri ng mga bala.

Samantala, ang nasabing programa ay dinaluhan naman ni Colonel Michael Santos, Brigade Commander, 603rd Infantry Brigade, Hon Frederick Celestial, alkalde ng bayan ng Lebak at chairman ng MTF – ELCAC. Agad namang nagpaabot ng tulong si Mayor Celestial sa mga dating rebelde at tiniyak na magbibigay pa ito ng dagdag suporta sa pagbabalik loob sa pamahalaan ng mga dating kasapi ng komunistang kilusan.

Ang pagsuko ng limang mga dating rebelde ay resulta ng walang humpay na opensiba ng magigiting na kawal ng 57IB at sa mas pinalakas na Community Support Program ng mga kasundalohan katuwang na rin ang walang tigil na suporta ng pamahalaang Lokal ng Lebak at probinsiya ng Sultan Kudarat.