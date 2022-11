6 na mga NPA, patay sa encoutner sa Bagumbayan, Sultan Kudarat

CAMP SIONGCO, Maguindandao del Norte - Patay ang anim na mga kasapi ng communist terrorist group matapos ang mga serye ng engkwentro sa pagitan ng tropa ng 7th Infantry (TAPAT) Battalion sa Sitio Sandigan at Sitio Mudti sa Brgy. Chua, Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Kinilala ang mga nasawi na sina Dennis Dolunan alias Kalbo, executive committee member, Deputy Secretary ng East Daguma Front remnants ng Sub-Regional Command (SRC) Daguma, Far South Mindanao Region (FSMR); Lailyn alias Aira, ang misis ni alyas Kalbo at siya rin ang medic ng kanilang pangkat; Sep Kasa alias HO; Jerry Kasa alias Kikil at dalawang mga lalaki na wala pang pagkakakilanlan.

Ayon kay Lt. Col. Frederick Chicote, Commanding Officer ng 7IB alas-5:30 ng umaga ngayong Huwebes (Nobyembre 24) ng makasagupa ng tropa ng 7IB ang nasa humigit kumulang sa sampung mga CTG kung saan nagtagal ng 24 na minuto ang bakbakan.

Nasabat naman ng tropa ng pamahalaan ang isang AK47, tatlong mga M16 rifle, mga magazine, bala, tatlong bandolier, apat na analog keypad cellphones, dalawang charger, headset, wallet, OR/CR ng motorsiklo na nakapangalan kay Nales Saliling, Certification of motorcycle (Jerry Casa), mga subersibong dokumento at mga personal na gamit.

Wala namang nasaktan sa panig ng mga kawal ng gobyerno.

Kaugnay nito, inatasan na rin ni Colonel Michael Santos ang Brigade Commander ng 603rd Brigade ang ilan pang mga units sa ilalim ng kanyang pamunuan na lalo pang paigtingin ang ipinapatupad na military operations laban sa mga tumakas na mga rebelde.

Agad namang pinuri ni Major General Roy Galido, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central ang tropa ng 7IB. Gayunman nalulungkot din ito sa sinapit ng mga nabiktima ng deception at misinformation. “As much as possible, we don’t want lives to be wasted, because we don’t want to see families suffering from the loss of their family members and loved ones” ang pahayag ni Maj. Gen. Galido, kaya patuloy ang panawagan nito sa mga CTG na magbalik-loob na sa pamahalaan. “I am making calls for the remnants of the CTGs not only in the province of Sultan Kudarat but also in the entire area of JTFC to surrender and accept the programs and services being offered by our government.”