6ID nasa Red Alert Status na hinggil sa BSKE 2023; troop deployment isinagawa

CAMP SIONGCO, Awang, DOS, Maguindanao del Norte – Inilagay na sa Red Alert Status ni Major General Alex S. Rillera, ang Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central ang antas ng seguridad na ipinapatupad ng mga kasundaluhan sa Central at South-Central Mindanao.

Ito ang inihayag ni Maj. Gen. Rillera kasabay ng send-off ceremony kaninang umaga (October 27, 2023) ng tropa ng militar na buhat sa Division na magdadagdag ng pwersa sa mga lugar na nasasakupan ng 601st Brigade, 603rd Brigade at 1st Mechanized Brigade, ilang araw bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections (BSKE 2023).

Kanselado muna ang mga prebelihiyo ng mga kasundaluhan upang matiyak na sapat ang pwersa ng militar na magbabantay sa seguridad ng mamamayan sa halalan sa Lunes.

“This is our opportunity to help our countrymen here in Central at South-Central Mindanao. To help them achieve a peaceful, orderly and safe elections”, wika pa ni Maj. Gen. Rillera.

Aniya pa, napakahalaga itong kaganapan na ito sa Bangsamoro Region dahil hindi lamang ang mga kapwa Filipino ang nakatutuk bagkus maging ang buong mundo.

Umaasa naman ang opisyal na magiging matagumpay ang halalan dito sa Bangsamoro dahil ang tagumpay ng Bangsamoro ay tagumpay ng bansa.

“Ipakita natin sa buong mundo that we are indeed, ready for development. Iba na ang Mindanao na nakagisnan noong 70s, 80s at mga nakaraang dekada dahil patuloy na nating natatamasa ang katahimikan sa kasalukuyan’, giit pa ni Maj. Gen. Rillera.

Bago ang send-off ceremony ay nagkaroon muna ng Interfaith Thanksgiving service na pinangunahan nina Cpt Jake Bilbao, ang Division Chaplain at Cpt Alinair C Guro, ang Assistant Division Chaplain. Binasbasan din ni Cpt Bilbao ang mga idedeploy na mga sundalo. Ang send-off ceremony ay dinaluhan din ng mga key officials, enlisted personnel at human resource ng Kampilan Division.