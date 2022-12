9 dead in Aleosan skirmishes

COTABATO CITY - Siyam na ang kumpirmadong patay kabilang ang limang CAA member matapos ang nangyaring sagupaan sa pagitan ng Civilian Active Auxiliary o CAA member at armadong grupo sa Sitio Mantawak, barangay Tapodoc, Aleosan, Cotabato, alas 2:20 ng hapon kahapon.

Sa report ng Aleosan PNP, bago ang palitan ng putok ay una umanong inambush ng mga armadong suspek ang isang CAA member habang sakay ito sa isang motorsiklo na kinilalang si Ramel Santillan.

Dahil dito, agad na rumesponde ang kanilang mga kasamahan na nagresulta sa tatlong oras na bakbakan. Apat mga CAA member pa ang patay sa engkwentro na kinilalang sina Jomar Roben, Jesry Galo,Melvin Cabrerra at Johnrey Cabrerra.

Sugatan naman ang kasama nilang sina Ariel Wacan, Gibel Galo, Harison Galo at isang kasapi ng CVO na si Dante Boboy.

Sa panig naman ng mga armadong suspek ay tatlo ang patay on the spot na kinilalang sina Pikal Taya, , Taher Odin at Sammy Ayunan.

Sugatan naman ang kasam nilang si Tikoy Piang.

Isang sibilyan din ang nadamay sa bakbakan na umano’y binaril ng mga suspek na kinilalang si Moises Galo.

Sinabi sa Radyo Bida ni Aleosan PNP Chief, Police Major Jenefier Amotan na patuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.