Ama, pinatay ang kanyang mag-ina bago nagpakamatay sa Tupi

TUPI, South Cotabato- Patay ang isang mag-anak sa Sitio Glandang, Brgy. Kablon, Tupi makaraang patayin ng isang ama kanyang asawa at 2 anak na lalaki na may edad 5 at 2 taong gulang pasado alas 9:00 kagabi.

Kinilala ni Tupi PNP Infomation officer Police Master Sergeant Rea Luz Gatinao ang suspek na si Allan Dinal, 37 anyos. Ang kanyang maybahay at mga anak na una niyang pinatay ay nakilalang sina Beverly 27, at mga anak na sina Shelton at Peter, lahat nakatira sa Barangay Kablon.

Ayon sa kanilang kapitbahay na si Lady Ann Tuli, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa kung saan nakarinig sila ng hiyawan at iyak.

Nang puntahan ang bahay ng mag-asawa nakita na lamang nilang tadtad ng saksak sa iba't-ibang bahagi ng katawan ang mga biktima.

Matapos ang krimen sinaksak din ng suspek ang kanyang sarili. Dinala pa ito sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival.