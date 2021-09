Ambulansya nadisgrasya, sakay na pasyente nasawi sa Maguindanao

COTABATO CITY - DEAD ON ARRIVAL SA PAGAMUTAN ang isang ginang na lulan ng ambulansya sa nangyaring aksidente sa Barangay Taviran, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao kanina lamang.

Kinilala ang biktima na si Baimasla Adam, 22 years old at residente ng Barangay Sapalan ng nasabing bayan habang ang driver ng ambulansya ay si Jojo Tong, 42 years at taga bayan ng Datu Piang.

Base sa initial investigation ng Datu Odin Sinsuat PNP, lulan ng ambulansya ang biktima galing Dinaig Hospital upang dalhin sana sa isang pagamutan sa Cotabato City ngunit pagsapit sa kanto ng Barangay Taviran ay bigla nitong nabangga ang isang mini van na papalabas sana sa kanto.

Kinilala ang driver ng mini van na si Amir Salik, 32 years old habang sakay nito sina Ann-Ann Salim, 29 years old isang 7 years old na bata. Sila ay pawang mga taga bayan ng Kabuntalan.

Dagdag sa imbestigasyon ng mga otoridad, tumilapon ang mini van sa kabilang linya ng kalsada at nabangga rin ito ng isang SUV (Fortuner) na galing naman sa Cotabato City.

Ang fortuner ay minamaneho ni Sandrabai Taha, 51 years old, nurse at residente ng bayan ng Sultan Kudarat.

Pare-parehong dinala sa hospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival si ginang Baimasla na sinasabing kapapangak pa lamang habang ang mga sakay ng mini van ay nasa malubhang kalagayan at kasuluyang ginagamot.

Nagpapatuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Datu Odin Sinsuat PNP hinggil sa aksidente. (Ruffa Mokalid)