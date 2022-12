Ambush sa Aleosan, 6 CAFGU patay

ALEOSAN, North Cotabato – Anim na mga miembro ng CAFGU ang nasawi sa ambush na naganap sa Barnagay Tapudoc dito kaninang hapon.

Sa report ng Aleosan Municipal Police Station na pinamumunuan ni Major Jennefer C Amotan, naganap ang pananambang alas 2:30 ng hapon. Ito ay kinumpirma din ng 602nd Infantry Brigade.

Ang mga biktima ay sakay ng mga motorsiklo patungo sa kanilang Mantawac CAFGU detachment sa boundary ng Barangay Bualan at Barangay Tapodoc nang sila ay paputukan.

Nakaganti pa ng putok ang mga CAFGU at may tinamaan din sa mga nang-ambush.

Rido ng dalawang grupo ang nakikita ng PNP na dahilan ng ambush.

Kinumpirma ni 602nd brigade commander Col. Donald Gumiran ang ambush.

Una ay isang CAFGU ang nasawi at naglunsad ng pursuit operation ang kanyang mga kasamahan at nagkaroon ng engagement sa pagitan nila at ng armed lawless group.

Dito nadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa panig ng CAFGU.

Kinumpirma din ni Colonel Gumiran na ito ay dahil din sa rido o family feud.

Idinagdag niya na may nasawi din sa panig ng katunggali ng CAFGU pero di pa makumpirma.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP Aleosan at ng Army.