Ambush sa Cotabato City laban sa barangay kapitan, isa ang patay, 2 ang sugatan

COTABATO CITY – Inambush ng di pa nakilalang armadong kalalakihan ang van ni Cotabato City Barangay Kalanganan 2 Chairperson Edris Ayunan Pasawiran sa Mabini Street mga alas 8 kagabi.

Kasama ni Chairman Pasawiran sa sasakyan ang kanyang misis at anak, pati na ang mga escort nang maganap ang pananambang.

Ligtas naman ang barangay official at pamilya nito bagaman at nasawi diumano ang kanyang driver at sugatan ang dalawang kasama nito sa sasakyan.

Tinatayang nasa 100 na mga bala ng ibat ibang uri ng baril ang natagpuan sa crime scene.

Samantala, ilang oras matapos ang pananambang ay natagpuan ang isang Suzuki mini-van (NBC-1215) na kulay gray na inabandona sa Narra Barangay Rosary Heights 3.

Ang sasakyan ay pinaniniwalaang siyang tinamit ng mga nanambang kay Pasawiran. Umaandar pa ang makina nito nang matagpuan ng mga pulis.

Ito ay may tama din ng bala at nadiskubre ng mga pulis ang isang baril at container na naglalaman ng gasolina.

Kinundina naman ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang pamamaril at ipinag-utos ang mabilisang imbestigasyon ng City PNP.

Iniutos din niya ang imbestigasyon sa pagkakatagpo ng isang city government employee ID sa crime scene.

Iniutos ni Matabalao kay City Police Director Col Querubin Manalang na isagawa ang malalimang imbestigasyon. Hiniling din niya ang tulong ng CIDG-BARMM.

Kinundina rin ni Serbisyong Inklusibo, Serbisyong Progresibo o SIAP president for Ctoabato City Atty. Naguib Sinarimbo ang pananambang kay Pasawiran.

“It is worth noting that during the heat of the 2023 Barangay Elections, he was also a victim of heinous violence, which resulted in the killing of his son, suggesting that the Ayunan family is being constantly targeted,” ayon sa SIAP statement of condemnation.