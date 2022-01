Anak ng pastor, 2 iba sugatan sa pamamaril sa Koronadal

KORONADAL CITY - Nagdulot ng takot at alarma sa mga taga Purok Mabinuligon sa Barangay San Isidro ang panibagong insidente ng pamamaril sa nasabing lugar ngayong hapon.

Batay sa inisyal na imbestigasyon, lulan ang biktima na si Jerome Daramba, anak ng pastor at residente ng naturang lugar, sa kaniyang kulay dilaw na Raider 150 na motorsiklo at pinara ito ng isang lalaki gamit ang kaniyang hawak na pistola at doon siya pinaputokan.

Maswerteng nakailag ang biktima at sinubukang tumakas ngunit tinamaan ang gulong ng kaniyang motorsiklo kaya iniwan niya ito at tumakbo papunta sa mga kabahayan, kaya napilitan ang mga suspek na tumakas.

Nabatid na nadamay rin sa nasabing insidente ang biktimang si Greguel John Villanueva na tinamaan sa paa at tiyahin nitong si Bebing Duplito habang bumibili lamang sa tindahan.

Nagpapagaling ngayon sa South Cotabato Provincial Hospital si Villanueva habang isinugod naman sa isang pribadong bahay-pagamutan si Duplito.

Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang motibo sa nasabing pamamaril.