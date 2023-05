Army seized high-powered guns from suspected gunrunner in North Cotabato

CAMP SIONGCO, Awang, DOS, Maguindanao del Norte – Nasamsam sa Army Checkpoint sa Grebona Patrol Base ng Libungan, Cotabato ang sampung iligal na mga armas at dalawampo’t isang ibat-ibang parte ng baril mula sa suspek lulan ng kanyang sasakyan umaga nitong Huwebes (Mayo 4, 2023).

Kinumpirma ni Lieutenant Colonel Rey Rico, Commanding Officer ng 34th Infantry (Reliable) Battalion, na ang inaresto ay sakay ng Toyota Vios (Silver) patungo ng Cotabato City mula sa Maynila na dumaan sa Surigao City. Naharang ito ng pinagsanib na pwersa ng Army at PNP sa checkpoint sa Grebona Patrol Base habang binabagtas ang Bukidnon-Alamada-Libungan Highway.

“Dahil sa mas pinaigting nating checkpoint, nabawi natin mula sa suspek ang sampung (10) M16 Rifles, sampung (10) lower receiver group ng R4 Rifles, limang (5) barrels ng 5.56mm Rifles, anim (6) na piraso ng handguard cover ng M16 Rifles at dalawang (2) handheld radios”, pagkumpirma ni Lt. Col. Rico.

Sa inisyal na imbestigasyon sinabi ni Brigadier General Donald Gumiran, Commander ng 602nd Infantry (Liberator) Brigade, na ang nadakip na personalidad ay courier ng isang gun running group na nagbebenta ng mga iligal na baril sa mga Private Armed Groups at iba pang armadong grupo sa mga probinsya ng Cotabato, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte.

“Patuloy pa sa ngayon ang masusing imbestigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng grupong nasa likod ng gun running network na ito. Patuloy din na magtutulungan ang AFP at PNP sa pagpapatupad ng batas at pagsawata sa kriminalidad at pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan para sa mga mamamayan”, pahayag ni Brig. Gen. Gumiran.

Tinitiyak naman ni Major General Alex Rillera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central na lahat ng AFP units ay lalo pang magsusumikap sa pagtataguyod ng kampanya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng loose firearms na siyang pangunahing dahilan ng karahasan.

“Ang pagkakadakip ng suspek at ng mga kagamitang ito ay nagpapatunay lamang ng kahalagahan at pagiging epektibo ng mga nakalatag nating mga checkpoints upang palayain ang komunidad sa anumang banta ng karahasan. Kaya naman hindi inaalintana ng ating mga kasundaluhan kasama ang mga CAFGU Active Auxiliary (CAA) ang pagod at puyat sa mga checkpoints upang gawin ang kani-kanilang mga tungkulin sa bayan. Isa rin itong pagpapatunay ng matibay na ugnayan ng AFP at PNP sa layuning mapigilan ang iba’t ibang uri ng krimen at maprotektahan ang mga inosenteng sibilyan. Hindi hihinto ang mga kasundaluhan at kapulisan, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at iba’t ibang ahensya ng pamahalaan, sa pagdakip sa mga mararahas na tao at gayundin ng mga kasangkapang gamit nila sa paghahasik ng karahasan”, ayun kay Maj. Gen. Rillera.

