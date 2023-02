Army Special Forces at MILF, muntikan nang magkaputukan sa Lanao del Sur

COTABATO CITY - MUNTIKAN NANG MAGKASAGUPA ang Philippine Army Special Forces at mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, ang armed wing ng MILF sa Maguing, Lanao del Sur noong Martes ng hapon.

Kinumpirma ito ng Lanao del Sur police office sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Maj. Alvison Mustapha.

Ayon kay Mustapha, pumasok ang 39 na kasapi ng Army Special Forces Company sa Barangay Dilimbayan, Maguindanao, Lanao del Sur alas 4 ng hapon noong Martes nang hindi nag-coordinate sa MILF 103rd Base command.

Sinabi ni MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities chair Butch Malang na hindi totoo ang report na dinisarmahan ang mga sundalo.

Pumasok daw kasi ang mga ito sa area ng MILF kayat pinAkausapan sila na ibaba muna ang mga armas habang ginagawa ng Adhoc Joint Action Group ng GPH at MILF ceasefire panel ang dialogue.

Naayos lang ang di pagkakaunawaan bago sumapit ang gabi nitong Mierkules, ayon kay Malang.

Walang nagpaputok sa magkabilang panig.

Ayon sa mga nakasaksi, kung nagkataon, posibleng naulit ang Mamasapano mis-encounter noong 2015.

Mabuti na lang at ito ay maayos at mabilis na naresolba, ayon kay Malang.